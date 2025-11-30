ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
4 хв

Скільки коштує купити будинок у Києві: ціни вас здивують

Де продають найдорожче житло та що можна купити до $200 тисяч.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Скільки коштує купити будинок у Києві

Скільки коштує купити будинок у Києві / © iStock

Найдорожче житло в Україні зосереджене у Києві і передмісті — саме в Київській області пропонують будинки за найвищими цінами. Водночас столиця залишається лідером за вартістю серед усіх обласних центрів.

Сайт ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати будинок у Києві та Київській області — ціни вас здивують.

Скільки коштує купити будинок у Київській області 

За даними популярного сайту з пошуку нерухомості, абсолютними лідерами вартості будинків є села навколо Києва. Медіанна ціна становить 4,8 млн грн/114 тис. доларів. 

Купівля будинку найдорожче обійдеться у таких населених пунктах Київщини:

  • Плюти (Обухівський район, 17,3 км до Києва) — 47,5 млн грн/1 127 тис. доларів

  • Козин (Обухівський район, 15 км до Києва) — 39,6 млн грн/939 тис. доларів

  • Лебедівка (Вишгородський район, 18 км до Києва) — 31,3 млн грн/743 тис. доларів

  • Лісники (Обухівський район, 23 км до Києва) — 25 млн грн/593 тис. доларів

  • Козинці (Бучанський район, 50 км до Києва) — 20,5 млн грн/487 тис. доларів

У списку також Романків, Ходосівка, Мощун, Кременище та Великі Дмитровичі — із цінами від 344 до 418 тисяч доларів.

У самому Києві медіанна ціна на приватні будинки становить 9,6 млн грн/228 тис. доларів.

Найдорожчі будинки у Києві 

Найдорожче, що пропонують придбати на ринку нерухомості зараз, принаймні у відкритому доступі, це особняк у Печерському районі Києва, мікрорайон Звіринець. 

Загальна площа будинку 1 399,7 квадратних метрів. Тут три поверхи, дев’ять кімнат, ділянка 10 соток. Легше перелічити, чого немає у будинку, аніж є. Новий власник отримає житло із дорогим ремонтом, басейном, сауною, музичною кімнатою-студією, дитячий поверх, величезну кухню і їдальню з ліфтом, кімнати для персоналу, сигналізацію окремо на кожну кімнату та інше.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Вартість будинку — 9 134 691 доларів або 388,6 млн грн. До слова, середня зарплата в Україні сьогодні становить 26 500 грн. Для того, щоб придбати цей будинок, доведеться відкладати всю зарплату понад 14 тисяч років

Ще один, найдорожчий будинок, але вже в Київський області, продається у “Конча-Заспі”, село Козин. Він триповерховий, має сім кімнат, загальна площа 950 квадратних метрів. У оголошенні йдеться, що це розкішний маєток преміум-класу з власним виходом на Дніпро, причалом та авторським дизайном у класичному стилі. Ціна — 8 094 030 доларів/344,4 млн гривень. На таке житло українцю з середньою зарплатою доведеться відкладати трохи менше — 13 тисяч років.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Що можна придбати до 200 тисяч доларів

До 200 тисяч доларів/8,43 млн гривень на Київщині можна придбати великий будинок із “свіжим” ремонтом, укомплектований меблями та технікою.

Наприклад, на Петропавлівській Борщагівці у Києві продається новозбудований двоповерховий чотирикімнатний дуплекс із ділянкою 2,5 сотки та дизайнерським ремонтом. Площа будинку — 125 квадратних метрів.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

За таку ж ціну в Бучі можна придбати боковий двоповерховий таунхаус площею 97,5 квадратних метрів із ділянкою 1,82 сотки. Тут два поверхи, чотири кімнати, також зроблено новий дизайнерський ремонт.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Нових Петрівцях за 200 тисяч доларів виставлений на продаж двоповерховий будинок із гаражем і ділянкою на 10 соток. Площа будинку 185 квадратних метрів, тут три кімнати та свіжий ремонт. Він укомплектований усіма необхідними для життя меблями та технікою.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Києві за такі гроші, наприклад, можна придбати двоповерховий таунхаус з ділянкою на три сотки в Солом’янському районі. Площа будинку — 190 квадратів, тут три кімнати та свіжий ремонт.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Загалом у Києві та передмісті виставлено на продаж понад 1100 будинків вартістю від 150 до 200 тисяч доларів. Варіанти різні — і з ремонтом, і з голими стінами після забудовника.

Будинки до 100 тисяч доларів 

До 100 тисяч доларів на Київщині теж багато пропозицій з продажу будинків — понад три тисячі варіантів. Однак більшість із них без ремонту або з ремонтом, але без меблів та техніки.

Наприклад, у Борисполі за 100 тисяч доларів продається одноповерховий будинок площею 85 квадратних метрів. Він новозбудований, із свіжим ремонтом, але без меблів та техніки. У будинку три кімнати та ділянка п’ять соток.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Гостомелі за таку ж ціну можна придбати одноповерховий будинок з ремонтом, меблями та технікою. Загальна площа 129,2 квадратних метри, у ньому три кімнати.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Дарницькому районі Києва за 98 тисяч доларів продається двоповерховий будинок площею 83 квадратних метри. У ньому чотири кімнати, ділянка п’ять соток. Ремонт, меблі та техніка у ньому є, однак вони не сучасні. Автор оголошення називає будинок дачею.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Дата публікації
Кількість переглядів
682
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie