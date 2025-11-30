Скільки коштує купити будинок у Києві: ціни вас здивують

Скільки коштує купити будинок у Києві / © iStock

Реклама

Найдорожче житло в Україні зосереджене у Києві і передмісті — саме в Київській області пропонують будинки за найвищими цінами. Водночас столиця залишається лідером за вартістю серед усіх обласних центрів.

Сайт ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати будинок у Києві та Київській області — ціни вас здивують.

Скільки коштує купити будинок у Київській області

За даними популярного сайту з пошуку нерухомості, абсолютними лідерами вартості будинків є села навколо Києва. Медіанна ціна становить 4,8 млн грн/114 тис. доларів.

Реклама

Купівля будинку найдорожче обійдеться у таких населених пунктах Київщини:

Плюти (Обухівський район, 17,3 км до Києва) — 47,5 млн грн/1 127 тис. доларів

Козин (Обухівський район, 15 км до Києва) — 39,6 млн грн/939 тис. доларів

Лебедівка (Вишгородський район, 18 км до Києва) — 31,3 млн грн/743 тис. доларів

Лісники (Обухівський район, 23 км до Києва) — 25 млн грн/593 тис. доларів

Козинці (Бучанський район, 50 км до Києва) — 20,5 млн грн/487 тис. доларів

У списку також Романків, Ходосівка, Мощун, Кременище та Великі Дмитровичі — із цінами від 344 до 418 тисяч доларів.

У самому Києві медіанна ціна на приватні будинки становить 9,6 млн грн/228 тис. доларів.

Найдорожчі будинки у Києві

Найдорожче, що пропонують придбати на ринку нерухомості зараз, принаймні у відкритому доступі, це особняк у Печерському районі Києва, мікрорайон Звіринець.

Реклама

Загальна площа будинку 1 399,7 квадратних метрів. Тут три поверхи, дев’ять кімнат, ділянка 10 соток. Легше перелічити, чого немає у будинку, аніж є. Новий власник отримає житло із дорогим ремонтом, басейном, сауною, музичною кімнатою-студією, дитячий поверх, величезну кухню і їдальню з ліфтом, кімнати для персоналу, сигналізацію окремо на кожну кімнату та інше.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Вартість будинку — 9 134 691 доларів або 388,6 млн грн. До слова, середня зарплата в Україні сьогодні становить 26 500 грн. Для того, щоб придбати цей будинок, доведеться відкладати всю зарплату понад 14 тисяч років.

Ще один, найдорожчий будинок, але вже в Київський області, продається у “Конча-Заспі”, село Козин. Він триповерховий, має сім кімнат, загальна площа 950 квадратних метрів. У оголошенні йдеться, що це розкішний маєток преміум-класу з власним виходом на Дніпро, причалом та авторським дизайном у класичному стилі. Ціна — 8 094 030 доларів/344,4 млн гривень. На таке житло українцю з середньою зарплатою доведеться відкладати трохи менше — 13 тисяч років.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Що можна придбати до 200 тисяч доларів

До 200 тисяч доларів/8,43 млн гривень на Київщині можна придбати великий будинок із “свіжим” ремонтом, укомплектований меблями та технікою.

Реклама

Наприклад, на Петропавлівській Борщагівці у Києві продається новозбудований двоповерховий чотирикімнатний дуплекс із ділянкою 2,5 сотки та дизайнерським ремонтом. Площа будинку — 125 квадратних метрів.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

За таку ж ціну в Бучі можна придбати боковий двоповерховий таунхаус площею 97,5 квадратних метрів із ділянкою 1,82 сотки. Тут два поверхи, чотири кімнати, також зроблено новий дизайнерський ремонт.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Нових Петрівцях за 200 тисяч доларів виставлений на продаж двоповерховий будинок із гаражем і ділянкою на 10 соток. Площа будинку 185 квадратних метрів, тут три кімнати та свіжий ремонт. Він укомплектований усіма необхідними для життя меблями та технікою.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Києві за такі гроші, наприклад, можна придбати двоповерховий таунхаус з ділянкою на три сотки в Солом’янському районі. Площа будинку — 190 квадратів, тут три кімнати та свіжий ремонт.

Реклама

Скільки коштує купити будинок на Київщині

Загалом у Києві та передмісті виставлено на продаж понад 1100 будинків вартістю від 150 до 200 тисяч доларів. Варіанти різні — і з ремонтом, і з голими стінами після забудовника.

Будинки до 100 тисяч доларів

До 100 тисяч доларів на Київщині теж багато пропозицій з продажу будинків — понад три тисячі варіантів. Однак більшість із них без ремонту або з ремонтом, але без меблів та техніки.

Наприклад, у Борисполі за 100 тисяч доларів продається одноповерховий будинок площею 85 квадратних метрів. Він новозбудований, із свіжим ремонтом, але без меблів та техніки. У будинку три кімнати та ділянка п’ять соток.

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Гостомелі за таку ж ціну можна придбати одноповерховий будинок з ремонтом, меблями та технікою. Загальна площа 129,2 квадратних метри, у ньому три кімнати.

Реклама

Скільки коштує купити будинок на Київщині

У Дарницькому районі Києва за 98 тисяч доларів продається двоповерховий будинок площею 83 квадратних метри. У ньому чотири кімнати, ділянка п’ять соток. Ремонт, меблі та техніка у ньому є, однак вони не сучасні. Автор оголошення називає будинок дачею.