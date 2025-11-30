В Майами завершились переговоры Украины и США: первые заявления Рубио и Умерова

Государственный секретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров общаются со СМИ после переговоров / © Associated Press

Реклама

В Майами (штат Флорида) закончились переговоры делегаций Украины и США по мирному урегулированию войны. Разговор американских и украинских официальных лиц длился около четырех часов.

Главные заявления главы делегации США госсекретаря Марко Рубио и главы украинской переговорной группы, секретаря СНБО Рустема Умерова собрал ТСН.ua.

Заметим, что ни Рубио, ни Умеров не отвечали на вопросы СМИ после своих заявлений.

Реклама

Что сказал Рубио

Как пишет CNN, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что воскресная встреча между чиновниками США и Украины была «очень продуктивной и полезной сессией, на которой… был достигнут дополнительный прогресс».

В то же время госсекретарь признал, что сторонам еще есть над чем работать.

«Мы продолжаем реалистично относиться к тому, насколько это сложно, но… поскольку мы достигли прогресса, я думаю, что здесь есть общее видение того, что речь идет не только о прекращении войны — что очень важно — а об обеспечении будущего Украины, будущего, которое, как мы надеемся, будет более преуспевающим, чем когда-либо», — сказал Руби.

Также госсекретарь подчеркнул, что Россия будет играть центральную роль в любом соглашении по прекращению войны с Украиной.

Реклама

«Здесь много движущихся частей, и, очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна быть частью уравнения, и это продолжится позже этой недели, когда [специальный посланник Дональда Трампа Стив] Уиткофф поедет в Москву, хотя мы также в разной степени контактировали с российской стороной, но мы также достаточно хорошо понимаем ее взгляды», — сказал он.

Государственный секретарь добавил, что дипломатические усилия администрации Трампа усилятся на этой неделе и ожидается, что Уиткофф посетит Москву для дальнейших переговоров.

Позиция Украины

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча во Флориде с чиновниками США была «продуктивной и успешной».

«Наша цель — процветающая, сильная Украина», — сказал Умеров журналистам. «Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США нас очень поддержали».

Реклама

Он добавил, что встреча стала продолжением успеха предварительных переговоров между США и Украиной в Женеве.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Майами, рассказал о деталях встречи с Марко Рубио, Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.