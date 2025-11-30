ТСН в социальных сетях

Политика
411
1 мин

Глава украинской делегации прокомментировал переговоры с США в Майами: есть ощутимый прогресс

Глава украинской делегации сообщил об ощутимом прогрессе в переговорах с США в Майами. Встреча была сложной, но продуктивной, а следующие шаги направлены на достижение справедливого мира для Украины.

Кирилл Шостак
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Майами, прокомментировал ход встреч с представителями США.

Об этом Умеров сообщил в Telegram.

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", - заявил Умеров.

Он также поблагодарил Соединенные Штаты за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. По его словам, встреча была содержательной и успешной.

"Впереди еще много работы - продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", - подытожил он.

Напомним, в Майами закончились переговоры делегаций Украины и США по мирному урегулированию войны. Разговор американских и украинских официальных лиц длился около четырех часов.

