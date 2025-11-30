Лукашенко "исчез" в Омане: официальные источники молчат

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, прибыв с визитом в Оман, неожиданно "исчез" с информационного поля. Ни официальные СМИ Омана, ни белорусские провластные издания или пропаганда не освещают пребывание вызывающего вопроса диктатора.

Неофициальный телеграмм-канал пресс-службы Александра Лукашенко сообщил о его прибытии в Маскат 28 ноября около 19:30 по минскому времени (приблизительно 20:30 по местному). Впрочем, до сих пор нет никакой информации о ходе рабочего визита ни в белорусских государственных СМИ, ни в оманских медиа.

В сообщении отмечалось, что в аэропорту Лукашенко встретил президент Оманского инвестиционного агентства Абдульсалам Аль Муршиди. Однако на сайтах этого ведомства нет упоминаний ни о визите белорусского лидера, ни о встрече с ним. Аналогично, информации о прибытии Лукашенко нет на официальных сайтах МИДа Омана или монаршей канцелярии.

Ключевые оманские СМИ – Oman News Agency, Al Watan, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune – также не сообщали о пребывании президента Беларуси в стране.

Пресс-служба Лукашенко 29 ноября опубликовала лишь три сообщения: поздравление в адрес президента Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом и соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто из-за паводков и оползней на Суматре.

Накануне в официальных сообщениях было отмечено, что во время визита в Оман Лукашенко намерен "предметно обсудить" с султаном Хайсамом бин Тариком аль Саидом практические шаги по развитию ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в разных областях. Однако конкретных деталей пока нет.