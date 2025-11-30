В школах появятся спортивные классы с удлиненным днем: что изменится для учащихся

В школах стартуют расширенные спортивные программы / © Credits

В украинских школах планируется создать новый формат обучения — спортивные классы с удлиненным пребыванием учеников, где дети смогут оставаться до вечера. Их задача — стать базой для подготовки будущего резерва национальных сборных.

Кабинет министров поддержал изменения в статью 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте».

Речь идет о внедрении в школах специализированных спортивных классов Путь чемпионов, которые должны заработать по всей стране по единой модели.

Законопроект должен установить четкие правила организации и развития спортивного резерва, чтобы учащиеся могли тренироваться, не пропуская основных уроков. Документ также определяет обязанности МОН и Минмолодежьспорта, которые будут отвечать за открытие таких групп, утверждение порядка их работы и последующий контроль.

По предложению Минмолодежьспорта, в закон планируют добавить норму, позволяющую открывать спортивные классы с более длительным учебным днем. Учащиеся смогут получать дополнительные тренировки, работать с профессиональными тренерами и посещать расширенные занятия по программе. Важно, что финансирование таких классов будет предусмотрено в соответствующих бюджетах, что позволит школам заранее планировать ресурсы и нагрузки.

