У Вінниці чоловік виманив 12-річну дівчинку на зустріч і зґвалтував: поліція затримала підозрюваного

43-річний підприємець зі Вінниці вчинив злочин щодо 12-річної дівчинки / © Національна поліція Вінницької області

Поліція затримала 43-річного мешканця Вінниці, який підозрюється у сексуальному насильстві щодо 12-річної дівчинки. За інформацією слідства, вінничанин, який є приватним підприємцем, спершу спілкувався з дитиною у месенджері, а потім вчинив злочин під час особистої зустрічі.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За повідомленням поліції, чоловіка затримали у процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство встановило, що з вересня фігурант спілкувався з потерпілою в месенджері на відверті теми. Після чого почав наполягати на особистій зустрічі.

«Не усвідомлюючи небезпеки через малолітній вік, дитина погодилась на зустріч. Зловмисник приїхав до місця її проживання на власному авто та під час особистої зустрічі вчинив із нею дії сексуального характеру. Про насильство дитина розповіла лише через кілька днів», — повідомили у поліції.

Правоохоронці відділу поліції № 3 Вінницького РУП оперативно провели слідчі дії та затримали фігуранта. Дії 43-річного чоловіка кваліфіковали за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство).

Ч. 3 ст. 156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей).

Як повідомили у поліції, за вчинення таких злочинів передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила про підозру 34-річному чоловіку за вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що на Житомирщині 13-річний підліток зґвалтував свою 8-річну сестру, бо друг попросив надіслати «порновідео з нею».