"Ваш батько вбив мого брата": журналіст ТСН у Парижі поспілкувався із "таємною" донькою Путіна

Донька Путіна

Журналіст ТСН Дмитро Святненко знайшов Луїзу Розову — не визнану доньку російського диктатора Путіна. 22-річна дівчина живе у столиці Франції. Чому її життя в центрі Парижа та робота в крихітній картинній галереї більше скидаються на конспіративну діяльність, і чому під час спілкування з нею перестають працювати електронні прилади, а також хто її охороняє — у сюжеті ТСН.

Луїза Розова перебувала в крихітній картинній галереї на краю Парижа, де росіяни відкривали виставку картин.

Життя позашлюбної доньки

Про дівчину, як про дорослу позашлюбну доньку Путіна, вперше у російських ЗМІ з’явилася інформація 4 роки тому. Їй 22 роки. З’явилася на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама — Світлана Кривоногих — працювала прибиральницею, поки у 90 не познайомилася з місцевим чиновником Путіним.

Зараз Світлана Кривоногих — одна з найбагатших жінок Росії, мультимільйонерка. Її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі.

У Світлани Кривоногих з’явилася квартира в Монако у комплексі Monte Carlo Star. Зараз там продаються квартири вартістю від 4,7 мільйона до 16,9 мільйона євро. Статки матері позашлюбної доньки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку як особу, «яка послідовно пропагує російський напад на Україну».

Нагадаємо, Луїза народилася під прізвищем Кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою, а потім, як стверджують джерела ТСН, змінила прізвище на Єлизавета Олегівна Руднова (прізвище та по батькові близького друга Путіна, який помер у 2015 році).

Незручні запитання в Парижі

Пізно ввечері, коли донька Кривоногих залишала приміщення однією з останніх, до неї на зустріч вийшов журналіст ТСН Дмитро Святненко:

«Добрий вечір. Я журналіст із України, і я би дуже хотів поставити Лізі декількох запитань. Сьогодні тридцять цивільних були вбиті вашим батьком? Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте.»

У цей момент її оточення «заклякло», а сама Луїза почала закривати обличчя шарфом.

«Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі», — каже Дмитро Святненко.

«Я не давала свого дозволу на зйомку», — заявила вона.

Дівчина зникала з публічного простору після нападу на Україну, закривши свої соцмережі. Тоді британський Mirror писав, що позашлюбну доньку Путіна фактично «скасували»:

«Путін наче її скасував. Її модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як диджейка, як колись, і не дає інтерв’ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене».

На запитання журналіста про політику батька дівчина відповіла:

«Я тут до чого?», — сказала вона.

На пропозицію подзвонити батькові та попросити його припинити бомбити Київ, Луїза лише «хі-хі-кає».

Охорона та конспірація

Дмитро Святненко звернув увагу на дивний інцидент, що стався під час спілкування:

«Під час спілкування із Лізою в мене зникнув зв’язок з ось цього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після, він зараз працює абсолютно бездоганно, в момент спілкування із нею, він шипів, він хрипів, все що завгодно, але коректно він не працював».

Крім того, під час монтажу було помічено, що Луїзу супроводжують двоє чоловіків, які постійно тримаються біля неї та контролюють ситуацію.

