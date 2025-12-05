Повстання школярів: німецькі учні замість уроків страйкують по всій країні

У Німеччині масовий "шкільний страйк" проти військового обов'язку / © Скріншот з відео

Тисячі молодих людей по всій Німеччині оголосили «шкільний страйк» і вийшли на демонстрації, протестуючи проти ухваленого Бундестагом нового закону про військовий обов’язок. Акції відбулися одночасно з фінальними дебатами та голосуванням у парламенті.

Про це пише Tagesschau24.

Як пише німецьке видання, ці протести, які за зразком кліматичних акцій проходили під час ранкових занять, відбулися у майже 90 містах та регіонах. І це попри те, що законність таких «шкільних страйків» є сумнівною. Учасники протестів критикували заявлену урядом мету «бойової готовності» та вимагали перерозподілу державних коштів.

«Я хочу, щоб держава створила спеціальний фонд для освіти, а не для зброї», — заявив один зі студентів у Магдебурзі.

За даними медіа, особливо масовими акції були у великих містах. Наприклад, у Берліні за даними поліції, зібралося близько 3000 демонстрантів. Самі ж організатори заявляли про 7000. Учасники, включаючи батьків та молодші класи, скандували гасла проти обов’язкової військової служби.

А у Гамбурзі на вулиці вийшли близько 1700 осіб за даними поліції. Організатори називали цифру до 5000 учасників. У Дортмунді (Північний Рейн-Вестфалія) протестувало близько 1000 осіб. Також сотні людей вийшли в Кельні, Дюссельдорфі, Ессені та Бохумі.

Хоча Федеральна студентська конференція закликала школи звільнити учнів для участі в демонстраціях, багато навчальних закладів відмовилися це робити.

«Будь-хто, хто піде на демонстрацію під час шкільного часу, буде відсутній без жодної причини», — повідомила Крістіна Райхе, речниця Фонду протестантських шкіл у Берліні та Бранденбурзі.

Вона додала, що такі дії розцінюються як прогул.

Про що новий закон

Як зазначається у медіа, ухвалений закон про військовий обов’язок передбачає обов’язкове заповнення анкети для молодих чоловіків віком від 18 років, починаючи з наступного року. Сама військова служба залишається добровільною, і право на відмову від неї за переконаннями зберігається. Однак протести відбувалися під загальним гаслом «Шкільний страйк проти військового обов’язку».

Повідомляється, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не критикував страйки у своїй промові перед Бундестагом, назвавши їх «чудовими». На його думку, вони демонструють зацікавленість та відданість студентів, а також те, що вони «знають, що стоїть на кону».

Нагадаємо, Німеччина готує масштабний секретний план війни з Росією.

Також Німеччина активно обговорює свою готовність до війни, але спеціальний звіт Бундесверу вперше показав: медична система готова лише частково.