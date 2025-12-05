У Кремлі назвали ключового автора правок у мирному плані для України

Президент РФ Володимир Путін та його помічник Юрій Ушаков / © Associated Press

Помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков назвав ключовим автором можливих змін у мирному плані щодо припинення війни в Україні Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним.

«Якщо верстатиметься й далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання [війни в Україні], то ручкою водитиме саме пан Кушнер», — сказав Ушаков.

Помічник президента держави-агресорки зазначив, що присутність Кушнера на зустрічі, що відбулася в Кремлі, була «дуже доречною», оскільки додала американській стороні «елемент системності» і вдало доповнила «чарівність і дружелюбність» спецпосланця Стіва Віткоффа.

При цьому Ушаков наголосив, що розмова Путіна та Віткоффа була «справді дружньою» і додав, що вони «розуміють один одного вже з півслова».

Як повідомлялося раніше, переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним пройшли 2 грудня. Представники США привезли до Кремля узгоджений із Києвом проект мирного плану. Однак російський президент відмовився йти на компроміс у ключових пунктах — статусі територій Донбасу, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнанням захоплених Росією територій.

За підсумками п’ятигодинної розмови Юрій Ушаков заявив, що компромісного варіанта документа поки що не існує. Частина американських пропозицій Москві підходить, частина — ні, зазначив він, додавши, що сторони домовилися не розкривати зміст переговорів.

Після зустрічі в Москві Віткофф і Кушнер відмовилися від раніше запланованих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і одразу вилетіли до Вашингтона.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах із командою президента Трампа після того, як американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з Москви.