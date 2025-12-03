"Неголений і неохайний": у поведінці Віткоффа на зустрічі з Україною та РФ помітили разючу різницю

Джаред Кушнер та Стів Віткофф під час візиту до Москви 2 грудня / © Getty Images

Поведінка та зовнішність спецпосланця президента США Стіва Віткоффа разюче відрізняється на зустрічах з українцями та з президентом Росії Володимиром Путіним.

На це звернув увагу журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму дописі в соцмережі Х.

«Стів Віткофф сидить навпроти українців у Маямі: неголений та неохайний. Серйозний, уникає зорового контакту та не усміхається», — вказав журналіст.

Стів Віткофф, Марко Рубіо та Джаред Кушнер на зустрічі з представниками України / © Getty Images

Водночас під час зустрічі з Путіним 2 грудня спецпосланець президента США сидів за столом з «широкою усмішкою, чисто поголений, уважний».

«Він каже, що мав „прекрасну прогулянку“ Москвою, і повідомив Путіну, що це „величне місто“, — додав Міллер.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі з Володимиром Путіним / © Getty Images

Нагадаємо, Віткофф та Кушнер 2 грудня у Москві зустрілися з Путіним та обговорили деталі мирного плану для завершення війни проти України. Помічник президента РФ Юрій Ушаков назвав зустріч «корисною й конструктивною». Ушаков повідомив, що Москва отримала ще чотири документи на додаток до 27-пунктного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Хоча компромісу поки немає, і частина пропозицій США викликає «різку критику», зустріч дозволила обговорити «шляхи подальшого врегулювання української кризи» та перспективи «довгострокового мирного вирішення».