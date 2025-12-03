- Дата публикации
"Небритый и неопрятный": в поведении Уиткоффа на встрече с Украиной и РФ заметили разительную разницу
В частности, с украинцами Уиткофф избегал зрительного контакта, в то же время с Путиным был внимателен и улыбчив.
Поведение и внешность спецпосланника президента США Стива Уиткоффа разительно отличается на встречах с украинцами и с президентом России Владимиром Путиным.
На это обратил внимание журналист Financial Times Кристофер Миллер в своей заметке в соцсети Х.
«Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неопрятный. Серьезный, избегает зрительного контакта и не улыбается», — указал журналист.
В то же время во время встречи с Путиным 2 декабря спецпосланник президента США сидел за столом с «широкой улыбкой, чисто выбритый, внимательный».
«Он говорит, что имел „прекрасную прогулку“ по Москве, и сообщил Путину, что это „величественный город“, — добавил Миллер.
Напомним, Уиткофф и Кушнер 2 декабря в Москве встретились с Путиным и обсудили детали мирного плана для завершения войны против Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу «полезной и конструктивной». Ушаков сообщил, что Москва получила еще четыре документа в дополнение к 27-пунктному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию войны. Хотя компромисса пока нет, и часть предложений США вызывает «резкую критику», встреча позволила обсудить «пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса» и перспективы «долгосрочного урегулирования».