По словам военного эксперта Кирилла Сазонова, «россияне уже готовились заходить в город. Но командование мгновенно перебросило лучших».

Ключевую роль в стабилизации сыграл 225-й отдельный штурмовой полк, который вместе с одной из механизированных бригад создал новый рубеж обороны и взял под контроль критически важный участок фронта. Благодаря этому Гуляйполе остаётся под контролем Сил обороны, несмотря на постоянные атаки российских войск.

Сазонов отмечает, что для 225 ОШП это далеко не первый случай, когда их действия срывают наступательные планы Кремля. Полк удерживал «дорогу жизни» под Авдеевкой, сдерживал россиян под Часовым Яром и одним из первых заходил на Курщину.

Подразделением командует Герой Украины Олег Ширяев («Сирко») – офицер, который, по словам эксперта, «ведёт своих бойцов железной рукой и неоднократно доказывал готовность выполнять самые сложные задачи».

«Фронт держится благодаря людям, которые очень профессионально делают свою работу. 225-й – именно такие», – резюмировал Сазонов.