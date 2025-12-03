- Дата публикации

Большинство пассажиров самолета даже не подозревают, что делает эта таинственная кнопка — нажмите и увидите, что произойдет
Загадочная кнопка на стороне кресла самолета стала поистине хитом обсуждений среди пассажиров.
Вирусное видео в TikTok, о котором рассказало издание Newsweek, мгновенно собрало тысячи просмотров и комментариев.
Если вы ищете способ немного увеличить личное пространство в самолете, эта скрытая функция кресла может стать настоящей находкой.
Чарли Сильвер, стюардесса авиакомпании TUI в Великобритании, в вирусном видео на своем TikTok-аккаунте @silvercharlie показала “авиа-лайфхак”, помогающий пассажирам удобно сидеть. Ролик набрал более 432 тысяч просмотров.
В видео Сильвер сидит у прохода и пытается поднять подлокотник — безуспешно. Затем она касается нижней части подлокотника, и тот поднимается. Камера сосредотачивается на нижней части подлокотника у шарнира, где видна кнопка.
Исследование, проведенное в июне 2023 года для сайта Kayak, показало, что для пассажиров личное пространство в самолете очень важно. Опрос 1000 пассажиров в США и Канаде обнаружил, что большинство считает, что нельзя захватывать оба подлокотника просто из-за того, что сидишь в среднем кресле.
В комментариях к видео пользователи активно обсуждали, что же делает загадочная кнопка. Кто-то шутил, что он готовит кофе или открывает панорамное окно, но на самом деле его предназначение гораздо проще: кнопка управляет подлокотником, позволяя его поднять, чтобы пассажир мог повесить куртку или пиджак.
Многие TikTok-пользователи поблагодарили за этот лайфхак, ведь раньше они даже не догадывались о такой возможности, а некоторые признались, что хотели бы знать об этом раньше.