Мало кто догадывается, для чего эта кнопка в самолете / © pexels.com

Вирусное видео в TikTok, о котором рассказало издание Newsweek, мгновенно собрало тысячи просмотров и комментариев.

Если вы ищете способ немного увеличить личное пространство в самолете, эта скрытая функция кресла может стать настоящей находкой.

Чарли Сильвер, стюардесса авиакомпании TUI в Великобритании, в вирусном видео на своем TikTok-аккаунте @silvercharlie показала “авиа-лайфхак”, помогающий пассажирам удобно сидеть. Ролик набрал более 432 тысяч просмотров.

В видео Сильвер сидит у прохода и пытается поднять подлокотник — безуспешно. Затем она касается нижней части подлокотника, и тот поднимается. Камера сосредотачивается на нижней части подлокотника у шарнира, где видна кнопка.

Исследование, проведенное в июне 2023 года для сайта Kayak, показало, что для пассажиров личное пространство в самолете очень важно. Опрос 1000 пассажиров в США и Канаде обнаружил, что большинство считает, что нельзя захватывать оба подлокотника просто из-за того, что сидишь в среднем кресле.

В комментариях к видео пользователи активно обсуждали, что же делает загадочная кнопка. Кто-то шутил, что он готовит кофе или открывает панорамное окно, но на самом деле его предназначение гораздо проще: кнопка управляет подлокотником, позволяя его поднять, чтобы пассажир мог повесить куртку или пиджак.

Многие TikTok-пользователи поблагодарили за этот лайфхак, ведь раньше они даже не догадывались о такой возможности, а некоторые признались, что хотели бы знать об этом раньше.