Мало хто здогадується, для чого ця кнопка в літаку / © pexels.com

Вірусне відео в TikTok, про яке розповіло видання Newsweek, миттєво зібрало тисячі переглядів і коментарів.

Якщо ви шукаєте спосіб трохи збільшити особистий простір у літаку, ця прихована функція крісла може стати справжньою знахідкою.

Чарлі Сільвер, стюардеса авіакомпанії TUI у Великій Британії, у вірусному відео на своєму TikTok‑акаунті @silvercharlie показала “авіа‑лайфгак”, який допомагає пасажирам зручно сидіти. Ролик набрав понад 432 тисячі переглядів.

У відео Сільвер сидить біля проходу і намагається підняти підлокітник — безуспішно. Потім вона торкається нижньої частини підлокітника, і той піднімається. Камера зосереджується на нижній частині підлокітника біля шарніра, де видно кнопку.

Дослідження, проведене у червні 2023 року для сайту Kayak, показало, що для пасажирів особистий простір у літаку дуже важливий. Опитування 1000 пасажирів у США та Канаді виявило, що більшість вважає, що не можна захоплювати обидва підлокітники просто через те, що сидиш у середньому кріслі.

У коментарях до відео користувачі активно обговорювали, що ж робить ця загадкова кнопка. Хтось жартував, що вона готує каву або відкриває панорамне вікно, але насправді її призначення набагато простіше: кнопка керує підлокітником, дозволяючи його підняти, щоб пасажир міг повісити куртку або піджак.

Багато TikTok‑користувачів подякували за цей лайфгак, адже раніше вони навіть не здогадувалися про таку можливість, а деякі зізналися, що хотіли б знати про це раніше.