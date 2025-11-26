- Дата публікації
Чому ананас пече язик: розкриваємо секрет фруктового пощипування
Поколювання або печіння язика після вживання ананаса виникає через фермент бромелайн, що міститься в плодах цього тропічного фрукта.
Бромелайн — це протеолітичний фермент, який розщеплює білки.
Коли ви їсте свіжий ананас, фермент починає впливати на білкові структури слизової рота, викликаючи характерне пощипування або легке подразнення.
Це явище тимчасове і зазвичай зникає само собою невдовзі після завершення трапези.
Щоб зменшити дискомфорт, можна поїсти йогурт або випити трохи молока — молочні продукти допомагають нейтралізувати дію ферменту.
Варто зазначити, що консервовані ананаси викликають значно менше неприємних відчуттів, адже під час теплового оброблення активність бромелайну знищується.