Чи справді косоокість шкідлива: відповідь окуліста

Косоокість

Реклама

Очі не «застрягнуть», якщо людина навмисно перехрещуєте їх, але раптова або постійна косоокість — сигнал звернутися до лікаря.

Про це пише видання Popular Science.

Вона пояснює, що очі людини можуть рухатися у будь-якому напрямку завдяки шести м’язам, які контролюють рух очних яблук. Коли ви перехрещуєте очі навмисно, працюють медіальні прямі м’язи, що дозволяють очам дивитися всередину. Це не призведе до постійної косоокості.

Реклама

«Нічого поганого не трапиться, якщо ви перехрещуєте очі для жарту», — додає Агарвал.

Коли перехрещування очей сигналізує про проблему

У немовлят і дітей до року: якщо очі постійно перехрещені або косоокість не зникає у перші місяці життя, це може свідчити про серйозну проблему. В деяких випадках потрібне хірургічне втручання для правильного розвитку зору.

У дітей дошкільного віку: не скоригована далекозорість змушує очні м’язи перенапружуватися, що може викликати косоокість. Проблему легко виправляють за допомогою окулярів.

Реклама

У дорослих: раптове перехрещування очей може бути ознакою інсульту або інших серйозних неврологічних проблем. В таких випадках необхідно негайно звертатися до лікаря.

Доктор Агарвал додає, що будь-які мозкові ураження, пухлини чи запалення поруч з нервами, які керують рухом очей, теж можуть спричиняти косоокість.

Якщо ви або ваша дитина навмисно перехрещуєте очі для жарту, нічого страшного не станеться — очі не «застряють». Але раптове або постійне перехрещування очей у будь-якому віці — це сигнал звернутися до лікаря. «Ваші очі — це вікно до здоров’я вашого тіла», — підсумовує окулістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці наголошують, що запобігти появі проблем із зором може правильний раціон, і морква тут далеко не на першому місці.