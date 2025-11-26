- Дата публикации
Действительно ли косоглазие вредно: ответ окулиста
Врач объясняет, как работают медиальные прямые мышцы глаз и почему косоглазие не «застревает».
Глазане «застрянут», если человек намеренно перекрещиваете их, но внезапное или постоянное косоглазие — сигнал обратиться к врачу.
Об этом пишет издание Popular Science
Она объясняет, что глаза человека могут двигаться в любом направлении благодаря шести мышцам, которые контролируют движение глазных яблок. Когда вы перекрещиваете глаза намеренно, работают медиальные прямые мышцы, позволяющие глазам смотреть внутрь. Это не приведет к постоянному косоглазию.
«Ничего плохого не случится, если вы перекрещиваете глаза для шутки», — добавляет Агарвал.
Когда перекрещивание глаз сигнализирует о проблеме
У младенцев и детей до года: если глаза постоянно перекрещены или косоглазие не исчезает в первые месяцы жизни, это может свидетельствовать о серьезной проблеме. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство для правильного развития зрения.
У детей дошкольного возраста: не скорректированная дальнозоркость заставляет глазные мышцы перенапрягаться, что может вызвать косоглазие. Проблему легко исправляют с помощью очков.
У взрослых: внезапное перекрещивание глаз может быть признаком инсульта или других серьезных неврологических проблем. В таких случаях необходимо немедленно обращаться к врачу.
Доктор Агарвал добавляет, что любые мозговые поражения, опухоли или воспаления рядом с нервами, которые управляют движением глаз, тоже могут вызывать косоглазие.
Если вы или ваш ребенок намеренно перекрещиваете глаза для шутки, ничего страшного не произойдет — глаза не «застревают». Но внезапное или постоянное перекрещивание глаз в любом возрасте — это сигнал обратиться к врачу. «Ваши глаза — это окно в здоровье вашего тела», — заключает окулист.
