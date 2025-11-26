Действительно ли косоглазие вредно: ответ окулиста

Косоглазие

Глазане «застрянут», если человек намеренно перекрещиваете их, но внезапное или постоянное косоглазие — сигнал обратиться к врачу.

Об этом пишет издание Popular Science

Она объясняет, что глаза человека могут двигаться в любом направлении благодаря шести мышцам, которые контролируют движение глазных яблок. Когда вы перекрещиваете глаза намеренно, работают медиальные прямые мышцы, позволяющие глазам смотреть внутрь. Это не приведет к постоянному косоглазию.

«Ничего плохого не случится, если вы перекрещиваете глаза для шутки», — добавляет Агарвал.

Когда перекрещивание глаз сигнализирует о проблеме

У младенцев и детей до года: если глаза постоянно перекрещены или косоглазие не исчезает в первые месяцы жизни, это может свидетельствовать о серьезной проблеме. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство для правильного развития зрения.

У детей дошкольного возраста: не скорректированная дальнозоркость заставляет глазные мышцы перенапрягаться, что может вызвать косоглазие. Проблему легко исправляют с помощью очков.

У взрослых: внезапное перекрещивание глаз может быть признаком инсульта или других серьезных неврологических проблем. В таких случаях необходимо немедленно обращаться к врачу.

Доктор Агарвал добавляет, что любые мозговые поражения, опухоли или воспаления рядом с нервами, которые управляют движением глаз, тоже могут вызывать косоглазие.

Если вы или ваш ребенок намеренно перекрещиваете глаза для шутки, ничего страшного не произойдет — глаза не «застревают». Но внезапное или постоянное перекрещивание глаз в любом возрасте — это сигнал обратиться к врачу. «Ваши глаза — это окно в здоровье вашего тела», — заключает окулист.

