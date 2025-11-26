- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Одесситу запретили садиться за руль до 2059 года: что он натворил
Кроме запрета управлять транспортными средствами более 33 лет, водителя оштрафовали на 51 тысячу гривен.
Жителю Одессы суд запретил управлять автомобилем до 2059 года после того, как его трижды задерживали патрульные полицейские за вождение в состоянии наркотического опьянения.
О таком решении Приморского районного суда Одессы сообщило местное издание «Думская».
Во время судебного слушания выяснилось, что мужчина в августе этого года попался полицейским, когда находился за рулем «под кайфом».
Патрульные сразу заметили у водителя признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагирующие на свет, тремор рук, бледность. Несмотря на явные подозрительные признаки, он отказался проходить медобследование.
Как оказалось, он не впервые садился за руль в таком состоянии. За аналогичное правонарушение его задерживали еще дважды — в июне этого же года.
«Согласно ч. 3 ст. 30 КУоАП, если лицо, лишенное права управления, до истечения срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предыдущего взыскания присоединяется к новому», — говорится в решении суда.
Исходя из этого, судья запретил одесситу управлять транспортными средствами 33 года 4 месяца и 20 дней.
Кроме того, его оштрафовали на 51 000 грн.
Юридический эксперт Александр Иванов отметил, что такое наказание для водителя является рекордом, по крайней мере для Одесской области.
Напомним, в Винницкой области 27-летний водитель установил шокирующий рекорд по количеству штрафов за нарушение правил дорожного года.