Одесситу запретили садиться за руль до 2059 года: что он натворил

Водитель в Одессе установил антирекорд. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Жителю Одессы суд запретил управлять автомобилем до 2059 года после того, как его трижды задерживали патрульные полицейские за вождение в состоянии наркотического опьянения.

О таком решении Приморского районного суда Одессы сообщило местное издание «Думская».

Во время судебного слушания выяснилось, что мужчина в августе этого года попался полицейским, когда находился за рулем «под кайфом».

Реклама

Патрульные сразу заметили у водителя признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагирующие на свет, тремор рук, бледность. Несмотря на явные подозрительные признаки, он отказался проходить медобследование.

Как оказалось, он не впервые садился за руль в таком состоянии. За аналогичное правонарушение его задерживали еще дважды — в июне этого же года.

«Согласно ч. 3 ст. 30 КУоАП, если лицо, лишенное права управления, до истечения срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предыдущего взыскания присоединяется к новому», — говорится в решении суда.

Исходя из этого, судья запретил одесситу управлять транспортными средствами 33 года 4 месяца и 20 дней.

Реклама

Кроме того, его оштрафовали на 51 000 грн.

Юридический эксперт Александр Иванов отметил, что такое наказание для водителя является рекордом, по крайней мере для Одесской области.

Напомним, в Винницкой области 27-летний водитель установил шокирующий рекорд по количеству штрафов за нарушение правил дорожного года.