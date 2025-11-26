Невероятное чудо пляжей: что такое песчаные доллары и где их ищут (фото)

Песчаный доллар

Многие, даже живя вблизи океана, не знают о существовании удивительного морского создания, чей экзоскелет стал одним из самых желанных сувениров Тихоокеанского побережья. Речь идет о песчаном долларе (Sand Dollar) — плоском морском еже, которого местные жители называют «счастливым долларом» (lucky dollar) или «морским печеньем» (sea biscuit) из-за его необычной формы.

ТСН.ua собрал самые интересные факты об этом удивительном создании.

Не ракушка, а панцирь: секреты «монеты»

Песчаный доллар, который можно найти на пляжах, это не раковина моллюска, а экзоскелет (панцирь) плоского морского ежа. Он размером 5-10 см в диаметре и до 1 см шириной. Также похож на большую монету. Отсюда и происходит его английское название.

Рисунок на верхней части, похожий на лепестки цветка или пятиконечную звезду, действительно является следами дыхательной (амбулакральной) системы животного. Живой песчаный доллар имеет темный, почти черный цвет и покрыт множеством бархатных, похожих на волоски конечностей.

Эти конечности используют для захвата планктона и мелкой пищи и доставки ее в рот, расположенный снизу по центру. Пережевывание пищи занимает до 15 минут, а полное пищеварение — до двух суток.

Мертвый песочный доллар. / © Facebook

Жизнь в песке и регенерация

Этот вид, распространённый вдоль побережья от Аляски до Калифорнии, обитает преимущественно на песчаном дне на глубине до 10 метров. Песчаные доллары умеют закапываться в песок на глубину до 15 см. Их врагами являются рыбы, морские выдры и морские звезды, но большинство погибает от старости (живут они 6–10 лет) или сильных штормов.

Плоские морские ежи обладают удивительной способностью к регенерации. Новые клетки на поврежденных участках растут беспорядочно, что привлекло внимание ученых, которые изучают животных в поисках новых подходов к борьбе с раком (из-за бесконтрольного деления клеток). Мертвый экзоскелет со временем белеет, становится легче и вымывается на берег, где его можно найти во время отлива.

Где искать «счастливые доллары»?

Хотя найти целый «счастливый доллар» считается нравом, есть места, где шансы особенно высоки:

Centennial Beach (полуостров Тсаввассен). Особенно. во время сильного отлива, когда вода уходит на большое расстояние. White Rock: вдоль илистого дна ближе к американской границе во время отлива. Пляж Парксвиля на острове Ванкувер. Пляжи Национального парка Pacific Rim (обратите внимание: сбор раковин в Национальных и провинциальных парках запрещен и наказывается штрафом около $100).

Как определить живого песчаного доллара и почему его не стоит убирать с пляжа

Экзоскелет песчаного доллара, напоминающий серебряную монету и давший название этому удивительному морскому существу, часто находят на побережье. Однако прежде чем брать находку с собой, важно знать, как отличить мертвый панцирь от живого животного.

Живая особь имеет темный оттенок — от коричневого, красного или фиолетового до темно-серого. Серебристо-белый экзоскелет становится только после смерти, когда солнце отбеливает его.

На ощупь жив песчаный доллар бархатный. Его поверхность плотно покрыта крошечными, похожими на волоски, щетинками (иглами), скрывающими лепестковый узор. Если щетинки (игольчатые покровы) двигаются, животное живое. Однако прикасаться следует осторожно, поскольку колючки могут вызвать колотые раны, которые могут инфицироваться.

Живой песчаный доллар. / © en.wikipedia.org

Важно: мертвый Песчаный доллар будет гладким и без щетинок, поскольку они со временем отпадают.

Песчаные доллары абсолютно не ядовиты и безопасны для человека, независимо от того, живы они или мертвы. Они могут выделять безвредное желтое вещество — эхинохром, но это не несет угрозы. Живые особи всегда следует осторожно возвращать в воду и оставлять в покое.

Во многих юрисдикциях незаконно собирать живые песчаные доллары с целью высушивания и использования в качестве украшения. По этическим соображениям следует брать только пустые мертвые панцири (тесты).

