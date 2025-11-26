- Дата публикации
Европарламент обновил механизм приостановления безвиза
Граждане третьих стран могут временно потерять безвиз из-за новых правил ЕС.
Европарламент обновил механизм ЕС, который позволяет временно приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран в случае нарушений правил въезда или безопасности.
Об этом написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк в соцсети Х.
Обновленные законодательные нормы Европейского Союза, касающиеся потенциальной отмены безвизового режима для третьих стран, вступят в силу в середине декабря, а именно на двадцатый день после проведения официальной церемонии подписания.
Ключевые изменения и условия отмены
После внедрения этих изменений Европейский Союз получает право аннулировать безвизовые привилегии для любой страны, которая демонстрирует несоблюдение визовой политики ЕС. Кроме того, механизм отмены может быть инициирован в случае существенного ухудшения двусторонних отношений между ЕС и определенным государством, например, из-за зафиксированных нарушений основных прав человека.
Новый регламент также предусматривает упрощение процедуры активации самого механизма приостановления.
Начальный срок приостановления действия безвиза увеличивается с 9 до 12 месяцев.
Этот первичный период может быть дополнительно пролонгирован еще на 24 месяца, тогда как ранее максимальный срок продления составлял 18 месяцев.
Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали реформу механизма приостановления краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону.