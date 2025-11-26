Европарламент обновил механизм приостановления безвиза

Евросоюз / © УНИАН

Европарламент обновил механизм ЕС, который позволяет временно приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран в случае нарушений правил въезда или безопасности.

Об этом написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк в соцсети Х.

Обновленные законодательные нормы Европейского Союза, касающиеся потенциальной отмены безвизового режима для третьих стран, вступят в силу в середине декабря, а именно на двадцатый день после проведения официальной церемонии подписания.

Ключевые изменения и условия отмены

После внедрения этих изменений Европейский Союз получает право аннулировать безвизовые привилегии для любой страны, которая демонстрирует несоблюдение визовой политики ЕС. Кроме того, механизм отмены может быть инициирован в случае существенного ухудшения двусторонних отношений между ЕС и определенным государством, например, из-за зафиксированных нарушений основных прав человека.

Новый регламент также предусматривает упрощение процедуры активации самого механизма приостановления.

Начальный срок приостановления действия безвиза увеличивается с 9 до 12 месяцев.

Этот первичный период может быть дополнительно пролонгирован еще на 24 месяца, тогда как ранее максимальный срок продления составлял 18 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали реформу механизма приостановления краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону.