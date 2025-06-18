ЕС усилит правила безвиза: чего ждать и кого коснутся изменения

ЕС / © Reuters

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Европейский парламент и Совет ЕС 17 июня 2025 года согласовали реформу механизма приостановки краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону. Главная особенность новых правил — включение нарушений прав человека в перечень оснований для отмены безвиза.

Об этом сообщает Euronews.

По данным Euronews, ставит Израиль в один ряд с потенциальными «первопроходцами» этих изменений. В настоящее время граждане 61 страны, среди которых Израиль, Украина, Великобритания, Япония и другие, имеют право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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До сих пор ЕС только однажды приостанавливал безвиз для Республики Вануату. Из-за ее сомнительных схем «гражданства за инвестиции», которыми активно пользовались россияне. Согласно новому соглашению, запустить механизм приостановки станет проще. Ведь пороговые значения были понижены, а критерии значительно расширены.

Новые правила игры: расширенные основания для приостановки

Теперь, помимо существующих причин, безвизовый статус страны может быть приостановлен по:

Нарушение Устава Организации Объединенных Наций.

Серьезные нарушения международного права человека или гуманитарного права.

Невыполнение решений международных судов.

«Этот инструмент помогает нам внедрять ценности, на которых построено наше сообщество, и позволяет нам обеспечивать соблюдение прав человека и уважения к международному праву», — заявил словенский депутат Европарламента Матьяж Немец, докладчик законопроекта.

Он подчеркнул, что «ни одна конкретная страна не является мишенью». Однако источники в парламенте, знакомые с досье, считают, что именно Израиль является одним из наиболее вероятных кандидатов на применение новых правил. Это связано с обвинениями ООН в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в секторе Газа. Кроме того, под прицелом может оказаться и Сербия, в отношении которой ООН также выражала обеспокоенность состоянием прав человека.

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Как будет работать механизм?

Европейская Комиссия может приостановить безвизовый режим для страны на один год. Чтобы это решение начало действовать, оно должно быть одобрено странами ЕС. Они также могут заблокировать его большинством голосов. Если необходимо продолжить остановку безвиза, Комиссия выдает новый документ. Его могут заблокировать либо Совет ЕС, либо Европейский Парламент.

Инициировать процедуру могут как отдельные страны Шенгенской зоны, так и Европарламент, предлагая необязательные резолюции. По данным Euronews, «вероятнее всего, что государство-член ЕС поднимет вопрос Израиля, а не парламент». Несколько политических групп в парламенте настаивали на включении нарушений прав человека именно из-за ситуации с Израилем.

Миграционный аспект и усиление контроля

Кроме нарушений прав человека, в законопроект включены новые положения, связанные с миграцией. Теперь значительное увеличение количества лиц определенной национальности, нелегально находящихся в Шенгенской зоне, или рост количества искателей убежища с низким уровнем признания заявлений также может стать основанием для приостановления безвиза.

Порог для оценки увеличения количества незаконных пребываний снижен с 50 до 30% от показателя предыдущего периода.

Порог для «низкого уровня признания» заявлений о предоставлении убежища повышен с 4 до 20%.

Эти изменения расширят круг стран, которые могут попасть под приостановку, и упростят запуск механизма, по словам Матьяжа Немеца, является четким сигналом странам-пользователям безвиза о необходимости сокращения миграции в ЕС.

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Договор, достигнутый во вторник, еще должен быть официально принят как Парламентом, так и Советом, прежде чем стать полноценным законодательством ЕС.

Напомним, Макрон заявил, что страны G7 согласились об усилении санкций против России для ее возвращения к переговорам.

По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем действующие в США. Макрон добавил, что Канада, Япония и Британия тесно координируют свои позиции с ЕС по этому поводу.