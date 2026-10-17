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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Фицо выступил против 70 млрд евро для Украины: к "блокаде" присоединилась и Венгрия

Словакия и Венгрия отказались участвовать в выделении дополнительных 70 млрд евро помощи Украине на 2027 год, предупредив Евросоюз от увязывания этих расходов с будущим долгосрочным бюджетом блока.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Associated Press

Словакия вместе с Венгрией не планирует поддерживать инициативу ЕС по выделению Украине дополнительной финансовой помощи в размере 70 млрд евро на 2027 год. О такой позиции объявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна откажется от участия в покрытии этих расходов для Киева. По его словам, внутри Евросоюза до сих пор отсутствует консенсусное решение о многолетнем бюджете на 2028–2034 годы, поскольку государства-члены пока не смогли прийти к общему знаменателю. О пишет издание DennikN.

По словам премьера Словакии, будет сложно достичь соглашения до конца этого года, как это продвигает президент Европейского Совета Антониу Кошта. Кроме того, он сообщил, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр присоединился к его позиции.

Также Фицо предупредил, что будет опасно связывать переговоры о будущем бюджете с финансированием Украины. При этом, по словам словацкого премьера, Словакия хочет поддерживать Украину другими способами, например, с помощью проектов в области образования, дорожной инфраструктуры и энергетических соединений.

Вместе с тем, Фицо подверг критике, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 15-16 октября не обсуждались содержательно мирные инициативы и прекращение войны между Украиной и Россией.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в следующем году расходы на войну составят 155 миллиардов евро, поэтому Украина нуждается в существенной дополнительной поддержке со стороны европейских партнеров для обеспечения обороны, выпуска вооружения и наращивания производства беспилотников.

Напомним, в конце апреля Европейский Союз официально разблокировал пакет кредитной поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, рассчитанный на два года.

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