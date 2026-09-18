Фицо заявил, что не хочет "воевать через 5 статью НАТО": подробности заявления

Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает участия своей страны в военном конфликте в случае применения статьи 5 Североатлантического договора.

Об этом он сказал во время выступления перед студентами и работниками больницы в Прешове.

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Фицо подверг критике то, что назвал "воинственной риторикой" в Европе, и задал вопрос, с кем именно европейские страны якобы собираются воевать.

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"Ради Бога, с кем мы хотим драться? С кем?" – заявил словацкий премьер.

Далее он привел сценарий возможного применения статьи 5 НАТО и предположил, что Словакия могла бы предложить отправить тысячи военных.

"Я не желаю, чтобы Словакия была частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5 статьи. Как премьер-министр я буду делать все для того, чтобы Словакия никогда не была вовлечена в военный конфликт", — сказал Фицо.

Что предусматривает статья 5 НАТО

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Статья 5 Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех членов Североатлантического союза. Каждое государство обязуется оказать помощь атакуемому союзнику.

В то же время, статья 5 не означает автоматического требования каждому государству отправлять определенное количество военных. Каждый союзник сам определяет действия, считающие необходимыми; они могут, но не обязательно должны включать применение вооруженной силы.

В ходе этого выступления Фицо не назвал Россию источником потенциальной военной угрозы для стран НАТО.

Напомним, что ранее союзники по НАТО готовят беспрецедентный шаг в ответ на давление США.

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