Африканский континент распадается на части: ученые зафиксировали необратимый процесс

Африка / иллюстративное фото

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Земная кора под Африканским континентом истончается значительно быстрее, чем считали ученые ранее. Восточноафриканская рифтовая система уже пересекла критическую границу, после которой раскол материка и образование нового океана — лишь вопрос времени.

Несмотря на то, что по человеческим меркам этот процесс растянется на миллионы лет, в масштабах нашей планеты распад произойдет практически мгновенно, пишет научное издание ScienceAlert.

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Новое исследование геологов из Колумбийского университета не только меняет представления о скорости тектонических процессов, но и по-новому объясняет происхождение человечества. Оказывается, активное формирование рифта когда-то создало идеальные условия для сохранности костей наших далёких предков, что и сделало этот регион главной сокровищницей древнейших артефактов.

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Геолог из Колумбийского университета Кристиан Роуэн объясняет: этот регион мог и не быть уникальной колыбелью человечества. Вероятно, геологические сдвиги просто создали там идеальные условия для сохранности останков.

Континенты постоянно движутся, хотя это и незаметно. Более 200 миллионов лет назад они образовывали единый суперконтинент, к которому, согласно прогнозам, в будущем снова сблизятся. Столкновение тектонических плит порождает горы, а их расхождение — новые океаны. Именно это сейчас происходит с Восточноафриканским рифтом, где Африканская плита раскалывается на большую Нубийскую и меньшую Сомалийскую.

Учёные исследовали Турканский рифт, простирающийся через Кению и Эфиопию, и измерили толщину местной земной коры.

Оказалось, что в центре раскола она уменьшилась до 13 километров, тогда как по краям достигает более 35 километров. Поскольку отметка ниже 15 километров считается критической, рифт уже вступил в фазу активного сужения, после которой окончательный распад материка становится неизбежным.

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«Чем тоньше становится земная кора, тем слабее она становится, что способствует продолжению рифтогенеза», — отмечает исследователь Роуэн.

Через несколько миллионов лет этот процесс завершится образованием нового океана. Земная кора растянется до предела, сквозь нее начнет извергаться магма, которая затем будет скапливаться в бассейнах и остывать, образуя впадину. Это станет новым морским дном, поскольку вода начнёт поступать из Индийского океана. В северо-восточной Афарской впадине этот процесс уже начался.

Нынешняя фаза раскола Турканского рифта началась примерно четыре миллиона лет назад — именно к этому периоду относятся древнейшие останки предков человека, найденные в регионе. Исследователи предполагают, что это не случайность, а следствие тектонических сдвигов: активное накопление отложений создало идеальные условия для сохранения окаменелостей, что и превратило эту местность в уникальную палеонтологическую летопись рифтовой зоны Туркана.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили новую тектоническую границу под Замбией, которая в будущем может привести к расколу Африки на две части. Речь идет о рифте Кафуэ — части Юго-Западно-Африканской рифтовой системы длиной около 2500 км, простирающейся от Танзании до Намибии.

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