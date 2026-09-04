Арктика исчезает: ученые обнаружили страшную аномалию всего за 60 км от полюса

Вблизи Северного полюса зафиксировали участки открытой воды / © Associated Press

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В конце лета спутниковые инструменты NASA Worldview зафиксировали большие участки открытой воды на расстоянии всего в 60 километрах от Северного полюса. Эта аномалия, обнаруженная 29 августа, наглядно демонстрирует, насколько хрупким стал арктический морской лед в результате климатических изменений.

Об этом пишет Live Science.

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По словам ученых, хотя текущая площадь ледового покрова не является самой низкой по сравнению с рекордными годами, эти поразительные пробелы иллюстрируют масштабное и быстрое влияние потепления на регион. Исследователи ожидают, что к середине или конце сентября вода вновь начнет замерзать, частично закрывая эти пробелы, однако общая структура льда продолжает деградировать.

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Причины фрагментации льда и влияние погоды

К концу летнего сезона арктический морской лед традиционно становится фрагментированнее, а локальные погодные условия и океанические течения создают масштабные разрывы между льдинами. Сильные ветры способны быстро сдвигать или, наоборот, расталкивать фрагменты, из-за чего водные пространства могут расширяться или закрываться в течение считанных часов .

Хотя конкретной географической границы, где должна заканчиваться открытая вода, не существует, летний лед в последние годы стал значительно тоньше и уязвимее к внешним факторам, позволяя воде подступать к полюсу значительно ближе, чем раньше.

"Индивидуальные спутниковые снимки вокруг Северного полюса только за последние две недели демонстрируют драматические изменения в количестве и расположении видимой открытой воды", - подчеркнул климатолог из некоммерческой организации Climate Central Закари Лабе.

Арктика тает / © NASA

"Мы можем время от времени видеть открытую воду на Северном полюсе, но я не думаю, что она когда-либо была такой большой ", - добавила его коллега, профессор полярных исследований Университетского колледжа Лондона Джульен Строве.

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Последствия потепления для экосистем Арктики

Сегодня Арктика нагревается почти вчетверо быстрее среднего глобального показателя, необратимо трансформирующего весь регион. Те северные широты, которые исторически могли похвастаться толстым и устойчивым ледяным покровом в конце лета, сейчас покрыты только молодыми и очень хрупкими льдинами.

Расширение площади открытой воды серьезно чревато морскими экосистемами и усиливает риски затопления и эрозии для прибрежных общин, оставляя их без природного защитного барьера.

«Для меня этот снимок не обязательно означает, что условия в этом году кардинально хуже по сравнению с другими в последние годы. Зато он является тревожным снимком совсем другого Северного Ледовитого океана , чем несколько десятилетий назад, и быстро меняющегося со временем», — объяснил Закари Лабе.

Напомним, в конце августа в Непале произошло катастрофическое наводнение из-за восхождения ледника в Гималаях , унесшего жизни тысяч людей. Эту трагедию можно было предупредить, если бы был сделан аланиз спутниковых снимков, которые месяц фиксировали предупреждение от природы.

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