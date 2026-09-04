Любят спать и не требуют постоянного внимания: 5 спокойных пород собак

5 самых спокойных пород собак, которые любят отдыхать / © Associated Press

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Не все собаки готовы часами бегать, требовать постоянных игр и не отходить от хозяина ни на шаг. Некоторые породы от природы обладают гораздо более спокойным темпераментом, хорошо адаптируются к размеренному образу жизни и не требуют сложного ухода.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Эксперт по уходу за домашними животными Бен Дойл назвал пять пород собак, которые отличаются спокойным нравом и относительной неприхотливостью. В то же время специалист подчеркивает: независимо от породы каждой собаке нужны внимание, воспитание, прогулки и надлежащий уход.

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Грейхаунд

Благодаря спортивному телосложению и способности развивать скорость до 72 км/ч грейхаунды могут казаться чрезвычайно активными. На самом же деле, по словам Дойла, большую часть времени эти собаки охотно проводят в покое.

Им подходят короткие прогулки, хотя они также оценят возможность время от времени хорошенько побегать. Дополнительным преимуществом этой породы является короткая шерсть, не требующая сложного ухода.

Грейхаундов описывают как спокойных, кротких и тихих собак. Продолжительность их жизни обычно составляет 10–13 лет.

Немецкая дог

Несмотря на внушительные размеры, немецкие доги славятся своим ласковым и довольно спокойным нравом. После прогулок и необходимой физической нагрузки взрослые представители породы могут с удовольствием проводить немало времени, отдыхая.

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Дойл отмечает, что немецкие доги способны приспосабливаться к различным условиям, в частности к жизни в небольшом доме или квартире. В то же время из-за их размеров особенно важны правильное воспитание и дрессировка.

Шерсть у этих собак короткая и относительно проста в уходе. Средняя продолжительность жизни немецких догов — 7–10 лет.

Английский мастиф

Ещё один гигант в списке — английский мастиф. Представители этой породы обычно отличаются спокойным и независимым характером и предпочитают неспешный образ жизни.

Им нужны умеренные физические нагрузки, а короткая шерсть не требует много времени на уход. Однако, как и в случае с немецкими догами, из-за внушительных размеров мастифа необходимо ответственно подходить к его дрессировке.

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По словам эксперта, эта порода может подойти людям, которые ищут преданную, но относительно неприхотливую собаку. В то же время будущим хозяевам следует быть готовыми к обильному слюноотделению. Английские мастифы живут в среднем 6–10 лет.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды также не относятся к собакам, которым постоянно требуются интенсивные физические нагрузки. Они любят спать и отдыхать, а для поддержания активности им достаточно умеренных ежедневных прогулок.

Уход за шерстью этой породы также относительно несложен. В то же время бассеты могут быть упрямыми и, как и мастифы, склонны к повышенному слюноотделению.

Этих собак характеризуют как спокойных и сдержанных. Средняя продолжительность их жизни составляет 12–13 лет.

Мопс

Мопсы славятся своим общительным и ласковым характером, но в то же время могут быть довольно самостоятельными. Они легко приспосабливаются к образу жизни хозяина, а короткие прогулки и игры способны обеспечить им необходимую активность.

Благодаря небольшому размеру мопсы хорошо приспособлены к жизни в квартире или небольшом доме. Их короткая шерсть также не требует сложного ухода.

Однако из-за плоской морды представители этой породы склонны к проблемам с дыханием и перегреву, поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за их состоянием. Средняя продолжительность жизни мопсов составляет 13–15 лет.

Напомним: если дома уже есть собака, выбор второго питомца требует особого внимания. Ветеринар рассказала, представители каких шести пород чаще всего хорошо уживаются в компании других собак.

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