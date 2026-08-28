Сколько раз в день нужно выгуливать собаку: ветеринар дала неожиданный ответ

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку — ветеринар назвала норму / © pexels.com

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Среди владельцев собак часто возникают дискуссии о том, как часто и как долго нужно выгуливать домашнего питомца. Ветеринар Никола Рус подчеркивает: единой нормы для всех животных не существует, ведь необходимый уровень активности зависит от возраста, породы и индивидуальных потребностей собаки.

Об этом сообщило издание Express.

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Для щенков специалист предлагает руководствоваться простым ориентиром — по пять минут физической активности на каждый месяц жизни два раза в день. Например, четырёхмесячному щенку можно уделять примерно по 20 минут активности два раза в течение дня.

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При этом физическая нагрузка не обязательно должна ограничиваться обычной прогулкой. К ней также относятся активные игры и упражнения во дворе.

Взрослым собакам Рус рекомендует примерно 30–60 минут физической активности два раза в день. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от породы. Так, активному бордер-колли обычно требуется больше движения, чем чихуахуа.

Для собак старшего возраста ветеринар указывает тот же ориентир — от 30 до 60 минут два раза в день. В то же время для пожилых животных важна не только сама нагрузка, но и её характер, поскольку необходимо избегать излишней нагрузки на суставы.

В частности, специалист рекомендует выбирать упражнения низкой интенсивности и учитывать поверхность, по которой передвигается животное. При необходимости также можно рассмотреть возможность гидротерапии. Рус подчеркивает, что сохранять подвижность необходимо даже собакам с артритом. Помимо физической активности, животным нужна и умственная стимуляция.

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В Кинологическом клубе также отмечают, что собаку следует выгуливать как минимум раз в день, а во многих случаях — дважды. Исключением являются ситуации, когда ветеринар предписал животному покой. В то же время оптимальное количество прогулок и их продолжительность зависят от породы и особенностей конкретной собаки.

Напомним, что даже милый внешний вид и дружелюбный характер не всегда убедили бы ветеринара завести собаку определенной породы .В её список попали пять пород из-за проблем со здоровьем, физических особенностей или поведения.

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