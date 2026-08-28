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Пилот понял, что самолет не спасти: какие последние слова он сказал маме
Записи из кабины самолета раскрыли жуткие последние минуты экипажа перед авиакатастрофой в Сан-Диего, которая в 1978 году унесла жизни 144 человек.
Записи переговоров экипажа раскрыли трагические минуты перед падением самолета в Сан-Диего в 1978 году, что унесло жизни 144 человек.
Об этом сообщает Lad bibli.
Трагедия произошла 25 сентября 1978 года, когда рейс 182 авиакомпании San Diego Pacific Southwest Airlines (PSA) столкнулся в воздухе с небольшим самолетом Cessna 172. прошли ее.
В результате столкновения на высоте примерно 2600 футов рейс 182 резко упал на жилой район Норт-Парк. Катастрофа унесла жизни 135 человек на борту лайнера, двух членов экипажа Cessna и семь человек на земле — в общей сложности погибли 144 человека, а 22 дома были повреждены или разрушены.
Жуткие записи из кабины зафиксировали разговор экипажа. Обсуждая местонахождение другого воздушного судна, 38-летний первый офицер Роберт Фокс сказал: «Да… Я его сейчас не вижу», а потом добавил: «Мы уже подальше от того „Сессы“?».
Бортинженер Мартин Ване ответил: «Видимо, да». Капитан Джеймс Макферон сначала смеялся, отметив: «Я видел его в час, он, видимо, уже позади нас». Однако судно находилось ниже.
Зафиксировав опасность, Макферон спросил: «Что здесь?», на что Фокс ответил: «Мы — киллер, мы — убиты». Впоследствии капитан передал диспетчерам: «Башня, мы падаем, это PSA», воскликнув: «Это оно, кроха!». Перед самым падением неизвестный голос в кабине обратился к маме со словами: Мама, я тебя люблю. Осознавая неизбежность падения, капитан Джеймс МакФерон успел предупредить пассажиров «приготовиться».
Расследование показало, что авария произошла из-за того, что пилоты не заметили другой самолет и не сообщили об этом диспетчеру. Свою роль сыграли и устаревшие правила управления полетами, по которым диспетчеры контромировали самолеты «на глаз» вместо использования надежных радаров.
Власти Сан-Диего отметили, что после этой трагедии в США полностью изменили правила полетов для крупнейших аэропортов. Эта авария до сих пор остается крупнейшей авиакатастрофой в истории Калифорнии. К 45-летию трагедии руководитель Музея авиации и космоса Сан-Диего Джим Кидрик подчеркнул, что важно всегда помнить людей, погибших в тот день.
Напомним, две женщины в США попали в больницу с кровоизлиянием в мозг после катания на американских горках X2 в парке Six Flags Magic Mountain вблизи Лос-Анджелеса. Их травмы оказались похожи на те, которые медики наблюдают после серьезных аварий на высокой скорости.