Сколько человек нужно мобилизовывать ежемесячно: Буданов назвал цифру

Кирилл Буданов

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Украина должна ежемесячно привлекать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек, чтобы сохранить государственность и сформировать условия для развития страны.

Об этом во время международного форума «Украина Завтра» заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передают Новости.Live.

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Чиновник развеял популярные мифы о возможности полностью отказаться от призыва за счет новейших технологий:

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«Поверьте, все, кто рассказывает, что можно отказаться от мобилизации и заменить [людей] какими-то волшебными андроидами — это только сказки. Так не будет», — подчеркнул он.

По словам Буданова, несоблюдение необходимых темпов мобилизации ставит под угрозу само существование общества, ведь в таком случае «просто не для кого будет экономику строить».

В то же время глава ОП отметил гибкость украинского предпринимательства. По его наблюдениям, частный сектор реагирует на нехватку кадрового ресурса быстрее государственных институций. Для перекрытия дефицита рабочих рук бизнес уже начал привлечение иностранных работников и активную корректировку гендерного состава на должностях, где раньше преобладали мужчины.

Напомним, ранее сообщалось о возможном пересмотре мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине мужчин старше 50 лет и младше 25 лет может претерпеть изменения.

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