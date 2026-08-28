Холостым мужчинам хотят дать отсрочку от мобилизации: что предлагают в новой петиции

Свадьба / © Pexels

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В Украине в новой петиции предлагают предоставить холостякам без детей отсрочку от мобилизации, чтобы они имели возможность создать семью. Автор петиции считает, что это может помочь снизить демографические потери в Украине.

Об этом говорится в петиции №41/010772-26эп «О предоставлении временной отсрочки от мобилизации холостякам без детей ради справедливого демографического восстановления Украины».

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Автор предлагает внести изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и закрепить право на временную отсрочку для таких военнообязанных мужчин. Сбор подписей под петицией стартовал 27 августа. До завершения сбора остается 91 день.

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В тексте петиции говорится, что это даст мужчинам этой категории время для создания семьи и рождения детей. Право на отсрочку предлагают проверять по данным государственных реестров. В частности, информацией о браке и наличии детей для предотвращения коррупционных злоупотреблений.

Один из аргументов такого предложения — необходимость сохранить человеческий и профессиональный потенциал Украины на фоне демографического кризиса. Кроме того, считает автор, должна быть и социальная справедливость. Речь идет о том, что молодых мужчин без детей могут мобилизовать, а родители троих и более детей имеют право на отсрочку.

«Возникает ситуация, при которой молодой человек без собственной семьи рискует жизнью ради защиты будущего чужих семей, не имея при этом собственной. Попытки подчеркнуть особый статус многодетных создают искаженную логику: якобы жизнь мужчины без детей или с одним ребенком имеет меньшую ценность для государства, чем жизнь отца троих детей», — говорится в тексте петиции.

Отсрочка за новорожденного ребенка

В Верховной Раде предлагают отсрочку мужчинам с ребенком до года. Впрочем, это не распространяется на мужчин, уже проходящих военную службу. Если во время службы у мужчины рождается ребенок, сам факт рождения малыша не дает ему права на предусмотренную проектом годовую отсрочку.

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В то же время родные и близкие, чьи мужчины и женщины служат в армии, возмущены такой инициативой. Их также поддерживают другие украинцы и призывают власти наконец-то подумать о демобилизации.

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