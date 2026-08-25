«Почему мой муж на войне, а другим дают отсрочку?»: украинки разнесли новый законопроект

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Украинцы бурно отреагировали на предложение некоторых нардепов предоставлять отсрочку от мобилизации мужчинам, имеющим ребенка до одного года. Родные и близкие, чьи мужчины и женщины служат в армии, возмущены такой инициативой. Их также поддерживают другие украинцы и призывают власти наконец-то подумать о демобилизации.

Что известно об инициативе, что украинцы думают о новом основании для отсрочки от мобилизации и говорят адвокаты — читайте на ТСН.ua.

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Предоставить отсрочку мужчинам, имеющим новорожденного ребенка — громкий законопроект

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541, который может расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации. Документ предлагает предоставлять отсрочку на один год мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до одного года. Будет ли это распространяться на действующих военных, пока неизвестно.

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Автор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко, объясняет инициативу необходимостью участия отца в уходе за новорожденным ребенком, а также поддержки матери в течение первого года после родов.

Для этого предлагается дополнить часть первую статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новым пунктом. В перечень военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации, хотят включить мужчин, имеющих ребенка в возрасте до одного года.

Законопроект уже передан на рассмотрение профильного Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В то же время парламент еще не рассматривал документ, и окончательного решения по нему нет.

В настоящий момент статья 23 закона уже предусматривает ряд семейных обстоятельств для получения отсрочки, однако они применяются при наличии определенных законом дополнительных условий.

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Имеет как демографические преимущества, так и дискуссии по пополнению войска: юрист прокомментировала инициативу

Юристка Дины Дрижаковой считает, что предложенное расширение оснований для отсрочки от мобилизации может иметь как демографические преимущества, так и создать новые дискуссии о справедливости таких решений.

«Если говорить с точки зрения демографического вопроса, да, конечно, это поддержание материнства, детства, в первую очередь то, что гарантируется самой Конституцией. Но в таком случае это будет чем-то вроде определенной дискриминации тех, кто, возможно, не может иметь детей», — отметила адвокат в эфире Киев24.

Она также подчеркнула, что в случае дальнейшего расширения отсрочок возникнет вопрос, за счет каких категорий мужчин будут пополняться Силы обороны.

По мнению юристки, в дальнейшем могут быть внесены и другие, более жесткие изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», определяющей основания получения отсрочки.

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«Если даже будут введены эти изменения, то логичным станет вопрос, за счет каких категорий мужчин соответственно будут пополняться наши войска и кто нас будет защищать», — подчеркнула она.

«Вы думайте, как людей демобилизовать?»: реакция украинцев

Украинские женщины, воспитывающие детей самостоятельно, потому что их мужчины находятся на войне, призывают власть к справедливости и просят предоставить такое основание и для действующих военных.

«То есть мой муж 5-й год в армии. Заметить хочу, что ушел он с началом войны добровольно, вернувшись из-за границы. Беременность сама, и вот уже 10 месяцев сама воспитываю уже двоих детей. Говорите, самый сложный период — первый год? Ну, тут хоть вы правы! А когда будут увольнения военных? Какие нужны основания для таких, как он? Я поддерживаю эту инициативу, но опять „военные — не люди“. Почему власти думают, что у военных бесконечное здоровье и они семьям не нужны?;

А может и военных тогда уволить в год от службы, при рождении ребенка?;

А у кого из ребят на службе ребенок родился, на год домой отпустят? Это самый сложный период;

Я категорически против такого законопроекта. А вы подумали о военнослужащих, у которых тоже рождаются дети? Об их женах, которые месяцами и годами сами на руках воспитывают младенцев, без отдыха, помощи мужа и возможности просто побыть семьей? Почему одним семьям дают возможность быть вместе после рождения ребенка, а другим — нет? Дети военных меньше нуждаются в своих отцах? Поддерживать семьи нужно, но не создавая еще большей несправедливости для тех, кто защищает страну. Позор!

А у действующих военных, значит, не дети, и им не нужен папа хотя бы в первый год жизни. Хоть бы не позорились с этими законопроектами, потому что судя по ним видно, что вам там вообще нечем заниматься, а только всякую фигню придумывать»;

Также украинцы на фоне этой новости просят руководство государства наконец-то обратить внимание на военных, которые на войне довольно долго, и разработать механизм демобилизации.

«Что-то для действующих военнослужащих будет: сроки непрерывной службы, гарантированные выходные и отпуска? Или вы только об уклоняющихся думаете?

А для действующих военных снова насрано, да? Я ведь правильно поняла?;

Почему не для действующих военных? Почему мой муж на войне 5-й год, а призывным — плодитесь и размножайтесь? А я сама должна ухаживать за новорожденным ребенком?;

Вы думайте, как людей демобилизовать, какие 5 лет в зоне боевых действий».

Впрочем, есть пользователи Theads, которые шутят и говорят, что новое основание для освобождения от службы улучшит демографические показатели Украины.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ обсуждают снижение мобилизационного возраста, а именно от 60 до 50-55 лет. Нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко уточнил, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.

В СНБО отметили, что заявления о готовящейся обязательной мобилизации женщин в Украине не соответствуют действительности. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что украинки могут присоединяться к армии исключительно добровольно.

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