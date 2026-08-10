В СНБО поставили точку относительно возможной мобилизации женщин и многодетных отцов

Будет ли мобилизация женщин и многодетных мужчин / © ТСН.ua

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В Украине не планируется мобилизация женщин, а также никаких изменений в отношении правил отсрочки для отцов, которые воспитывают троих и более детей.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Он призвал граждан критически относиться к информации в Сети и «не распространять глупости».

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«Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении отцов троих детей. Хватит разгонять глупости», — заверил Коваленко.

Напомним, в социальных сетях и мессенджерах периодически распространяются слухи о якобы мобилизации женщин на военную службу и отмене отсрочек для многодетных отцов.

На днях в Украине зарегистрировали несколько электронных петиций, авторы которых предлагают мобилизовать женщин.

Также в Украине предложили пересмотреть нормы, гарантирующие мужчинам с тремя и более детьми право на отсрочку и увольнение из рядов ВСУ.

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