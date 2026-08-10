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- Украина
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В СНБО поставили точку относительно возможной мобилизации женщин и многодетных отцов
В Украине не планируют проводить мобилизацию женщин, как и изменять правила предоставления отсрочки для отцов троих и более детей.
В Украине не планируется мобилизация женщин, а также никаких изменений в отношении правил отсрочки для отцов, которые воспитывают троих и более детей.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он призвал граждан критически относиться к информации в Сети и «не распространять глупости».
«Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении отцов троих детей. Хватит разгонять глупости», — заверил Коваленко.
Напомним, в социальных сетях и мессенджерах периодически распространяются слухи о якобы мобилизации женщин на военную службу и отмене отсрочек для многодетных отцов.
На днях в Украине зарегистрировали несколько электронных петиций, авторы которых предлагают мобилизовать женщин.
Также в Украине предложили пересмотреть нормы, гарантирующие мужчинам с тремя и более детьми право на отсрочку и увольнение из рядов ВСУ.