Мобилизация в Украине: могут ли мужчины 50–60 лет выезжать за границу

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Во время военного положения в Украине для военнообязанных мужчин действуют ограничения на выезд за пределы страны. Это правило распространяется и на граждан в возрасте от 50 до 60 лет, состоящих на военном учете.

ТСН.ua рассказывает, кто и в коем случае может пересечь границу.

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Могут ли мужчины 50–60 лет уезжать за границу

По словам юристов, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же права и обязанности, что и другие военнообязанные. Поэтому общий запрет на выезд за границу во время военного положения распространяется и на эту категорию граждан.

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Выехать за пределы Украины они могут только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Кто может пересечь границу

Юристы отмечают, что исключения возможны при наличии законных оснований.

В частности, право на выезд могут иметь мужчины:

с инвалидностью;

воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей;

в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Какие обязанности имеют военнообязанные 50-60 лет

Мужчины этой возрастной категории должны выполнять требования военного учета. В частности, они обязаны:

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своевременно обновлять военно-учетные данные;

сообщать ТЦК и СП об изменении места жительства или переезде;

иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

По словам юристов, за неявку по повестке или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии мужчины в возрасте от 50 до 60 лет несут такую же ответственность, как и другие военнообязанные.

В этих случаях ТЦК может наложить административный штраф.

Мобилизируют ли мужчин после 50 лет

Действующее законодательство не предусматривает отдельных правил мобилизации для мужчин от 50 до 60 лет. Они могут быть призваны на общих основаниях, если они признаны пригодными к военной службе и не имеют права на отсрочку.

В то же время, как отмечают юристы, на практике мужчин старше 55 лет мобилизуют реже. Чаще всего их назначают в подразделения обеспечения на должности водителей, логистов и других специалистов тылового направления. Однако назначение на боевую должность также не противоречит действующему законодательству.

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