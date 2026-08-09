Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки 50–60 років виїжджати за кордон

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Під час воєнного стану в Україні для військовозобов’язаних чоловіків діють обмеження на виїзд за межі країни. Це правило поширюється і на громадян віком від 50 до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

ТСН.ua розповідає, хто і в якому разі може перетнути кордон.

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Чи можуть чоловіки 50–60 років виїжджати за кордон

За словами юристів, чоловіки віком від 50 до 60 років мають ті самі права та обов’язки, що й інші військовозобов’язані. Тому загальна заборона на виїзд за кордон під час воєнного стану поширюється і на цю категорію громадян.

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Виїхати за межі України вони можуть лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Хто може перетнути кордон

Юристи зазначають, що винятки можливі за наявності законних підстав.

Зокрема, право на виїзд можуть мати чоловіки:

з інвалідністю;

які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Які обов’язки мають військовозобов’язані 50–60 років

Чоловіки цієї вікової категорії повинні виконувати вимоги військового обліку. Зокрема, вони зобов’язані:

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своєчасно оновлювати військово-облікові дані;

повідомляти ТЦК та СП про зміну місця проживання або переїзд;

мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

За словами юристів, за неявку за повісткою або відмову від проходження військово-лікарської комісії чоловіки віком від 50 до 60 років несуть таку саму відповідальність, як і інші військовозобов’язані.

У таких випадках ТЦК може накласти адміністративний штраф.

Чи мобілізують чоловіків після 50 років

Чинне законодавство не передбачає окремих правил мобілізації для чоловіків віком від 50 до 60 років. Вони можуть бути призвані на загальних підставах, якщо визнані придатними до військової служби та не мають права на відстрочку.

Водночас, як зазначають юристи, на практиці чоловіків віком понад 55 років мобілізують рідше. Найчастіше їх призначають до підрозділів забезпечення на посади водіїв, логістів та інших фахівців тилового напрямку. Однак призначення на бойову посаду також не суперечить чинному законодавству.

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