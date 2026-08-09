Іран висунув жорсткі умови для відкриття Ормузької протоки: чого вимагає Тегеран

Умови Ірана щодо відкриття Ормузької протоки / © Associated Press

Реклама

Тегеран висунув нові доволі суворі умови для відновлення судноплавства Ормузькою протокою. Водночас Об’єднані Арабські Емірати повідомили про черговий ракетний удар по своєму цивільному судну з боку Ірану. Станом на 8 серпня домовленостей щодо розблокування Ормузької протоки досягти так і не вдалося.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Тегеран висунув жорсткі вимоги для відкриття Ормузької протоки: угода досі під загрозою

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що протоку не відкриють, доки Сполучені Штати «не виправлять свою поведінку». Секретар ради та один із командувачів Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Багер Золькадр оприлюднив перелік вимог.

Реклама

Вони передбачають, що США більше ніколи не повинні погрожувати Ірану, назавжди припинити військові дії проти країни та її союзників у регіоні, повністю зняти морську блокаду і вивести свої війська.

Крім того, від Вашингтона вимагають «повністю компенсувати» збитки від війни, скасувати санкції та «беззастережно» розморозити іранські активи.

Офіційний Вашингтон, який наполягав на укладенні прийнятної угоди щодо протоки до зняття блокади, на нові забаганки Ірану поки не відреагував. Проміжна угода, якої вдалося досягти у червні, передбачала, що графік скасування санкцій, план компенсацій та питання заморожених активів мають вирішуватися вже на фінальному етапі перемовин.

Очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі зазначив, що сторони майже узгодили питання навігації, зокрема «визначення транзитного маршруту». Проте остаточне відкриття протоки, за його словами, уперлося в інші вимоги. У поточній кризі він звинуватив США, які нібито порушили червневі домовленості.

Реклама

Країна-посередник Оман оприлюднила заяву, де назвала атмосферу перемовин «позитивною та конструктивною», але водночас різко засудила напади на цивільні судна.

Наразі Іран фактично блокує протоку і намагається стягувати плату за прохід. Паралельно Іран атакує всі судна, які намагаються оминути узгоджений ним маршрут. США виступають проти мит з боку Тегерана, хоча угода за червень дозволяла Ірану спільно з Оманом опрацювати правила «майбутнього адміністрування» Ормузької протоки.

Термін, відведений на перемовини щодо остаточної угоди, спливає за тиждень. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що зараз найкращий момент для угоди:

«У країні є згуртованість, сила та єдність, і, наскільки мені відомо, Іран вважається переможцем і могутнім у цій війні».

Реклама

Тим часом безпекова ситуація в регіоні лишається критичною. Судно арабської державної компанії Adnoc зазнало атаки під час проходу протокою. За даними МЗС ОАЕ, по ньому випустили іранську ракету. У самій компанії уточнили, що ніхто з екіпажу не постраждав. Проте з початку військової операції США в Ірані ракетних і дронових атак зазнали вже понад десять їхніх суден. Загинув один моряк, ще 20 — дістали поранень.

Центр координації морських торговельних перевезень Великої Британії також зафіксував удар по невідомому судну на схід від оманського міста Хасаб. На борту спалахнула пожежа, яку вдалося загасити, команда та танкер у безпеці.

Трамп про Іран

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі заявив, що Іран має обмаль часу та повинен скористатися «останнім шансом» для укладення хорошої угоди зі Сполученими Штатами.

За словами американського лідера, переговорний процес уже триває на прохання Тегерана, а його проведенню сприяють кілька держав регіону, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар.

Новини партнерів