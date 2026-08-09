Алкоголь / © Associated Press

Реклама

Приблизно 4% ракових захворювань у світі спричинені вживанням алкоголю, що дорівнює понад 740 000 випадків раку в усьому світі. Результати низки досліджень доводять, що вживання алкоголю підвищує ризик кількох типів раку, включаючи рак верхніх відділів травного тракту, печінки, товстої кишки та молочної залози.

Про це пише Mirror.

Реклама

Рак молочної залози — один із найпоширеніших у світі, і близько 10% випадків у Великій Британії пов’язані саме з алкоголем.

Рак товстої кишки — регулярне вживання алкоголю підвищує ризик його розвитку.

Рак ротової порожнини — алкоголь робить клітини більш вразливими до канцерогенів.

Рак гортані та рак глотки — алкоголь полегшує проникнення шкідливих речовин у тканини.

Рак стравоходу — ризик зростає при поєднанні алкоголю та куріння.

Рак печінки — надмірне споживання алкоголю є одним із ключових чинників.

Як алкоголь підвищує ризик раку

Біохімічна шкода. Коли ви вживаєте алкоголь, ваш організм розщеплює його на хімічну речовину під назвою ацетальдегід за підтримки ферменту алкогольдегідрогеназа. Остання відповідальна за розщеплення всього алкоголю, що ви споживаєте. Через зловживання алкоголем метаболічний баланс зміщується в бік більшого накопичення ацетальдегіду.

Реклама

Своєю чергою, ацетальдегід пошкоджує вашу ДНК, зв’язуючись з її молекулою. ДНК — це «інструкція з експлуатації» клітини, яка контролює нормальний ріст і функціонування клітини. Коли ДНК пошкоджена, клітина може почати неконтрольований ріст, перебудовувати трофічні шляхи на користь швидкого споживання енергії і, як наслідок, створити ракову пухлину.

Також відбуваються гормональні зміни. Алкоголь може підвищити рівень деяких гормонів у нашому організмі, таких як естроген та інсулін. Гормони є хімічними месенджерами, а більш високий рівень естрогену та інсуліну може змусити клітини ділитися частіше. Це збільшує ймовірність появи злоякісних ракових клітин.

Крім того, алкоголь за рахунок тератогенного впливу ушкоджує хромосоми у стовбурових клітинах крові й не дає організму відновити пошкодження. Тому окремо наголошується на відмові від алкоголю під час вагітності.

Раніше повідомлялося, що хронічне вживання алкоголю перед сном може призвести до стійкого порушення циркадного ритму, що проявляється безсонням, денною сонливістю та зниженням працездатності.

Реклама

Новини партнерів