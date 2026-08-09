10 помилок із SPF, які можуть звести нанівець ваш захист від сонця / © Credits

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Сонцезахисний крем давно перестав бути продуктом «тільки для пляжу». Сьогодні його називають одним із найважливіших елементів щоденного догляду за шкірою, нарівні з очищенням та зволоженням.

Одначе, значна частина проблем виникає не через відсутність сонцезахисту, а його неправильне використання. Навіть якщо на баночці написано SPF 30 або SPF 50, кілька маленьких помилок можуть суттєво зменшити рівень справжнього захисту, про це розповіло видання NewBeauty

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SPF 100 захистить у рази краще

Якщо ви думаєте, що чим вищий SPF, тим сильніший захист, це не зовсім так. Багато хто вважає, що SPF 50 чи SPF 100 створює майже невидимий щит від сонця, але різниця між високими показниками набагато менша, ніж здається.

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SPF 15 блокує приблизно 93% UVB-променів

SPF 30 — близько 97%

SPF 50 — приблизно 98%

Після цього рівень захисту вже не зростає пропорційно. Ідеального 100% бар’єра від сонячного випромінювання не існує. Головне не максимальна цифра на упаковці, а правильне нанесення та регулярне оновлення.

Темна шкіра не потребує SPF

Меланін справді дає певний природний захист від сонця, але він не замінює сонцезахисний крем. Люди з більшою кількістю меланіну часто недооцінюють ризик ультрафіолету, бо вважають, що сонячні промені їм не шкодять. Насправді пігментація, фотостаріння та пошкодження клітин можуть виникати незалежно від тону шкіри.

SPF потрібен усім, просто потреби можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей.

SPF лише один раз на день

Одна з найпоширеніших помилок — нанести крем вранці та забути про нього до вечора. Сонцезахисний засіб поступово втрачає ефективність під впливом сонця, поту, води та часу. Особливо активно ультрафіолет діє приблизно з 10:00 до 16:00. Тож рекомендується оновлювати SPF приблизно кожні дві години, а також після плавання чи активного потовиділення.

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Вихід одразу після нанесення

SPF не працює миттєво, більшість сонцезахисних засобів потребують приблизно 20 хв, щоб сформувати рівномірну захисну плівку на шкірі. Тому наносити крем краще не біля дверей перед виходом, а завчасно, як частину ранкової б’юті-рутини.

Захист лише обличчя

Багато людей ретельно наносять SPF на щоки та лоб, але забувають про шию та зону декольте. Саме ці ділянки часто видають вік, адже регулярно отримують сонячне навантаження, проте залишаються без належного догляду. Необхідно сприймати обличчя, шию та груди як одну зону захисту.

SPF тільки в сонячну погоду

Похмурий день не означає відсутність ультрафіолету. До 80% УФ-променів можуть проникати навіть крізь хмари. Крім того, UVA-промені здатні проходити через скло, тому шкіра отримує вплив сонця навіть коли ви стоїте біля вікна чи під час поїздки в автомобілі. Сонцезахист — це не сезонний продукт, а щоденна звичка протягом усього року.

Покладатися лише на макіяж із SPF

Тональний крем або пудра з SPF — приємний бонус, але не повноцінна заміна сонцезахисному засобу. Проблема у тому, що для отримання заявленого рівня захисту потрібно нанести значно більше декоративної косметики, ніж зазвичай використовують у повсякденному макіяжі. Тому правильна схема проста, спочатку SPF, потім макіяж.

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Замало засобу

Навіть найкращий SPF не захистить, якщо його нанести тонким шаром. Зверніть увагу, що багато людей використовують лише чверть або половину необхідної кількості. Для обличчя орієнтир — приблизно ¼ ч. л засобу чи кількість розміром із монету. Не варто забувати й про губи, вони також потребують щоденного захисту, бажано із SPF 30 або вище.

SPF — лише захист від сонця

Сучасні сонцезахисні засоби можуть бути набагато більше, ніж просто бар’єр від ультрафіолету. Багато формул містять додаткові компоненти для догляду:

гіалуронову кислоту для зволоження

вітаміни C та E для антиоксидантного захисту

ніацинамід для підтримки шкірного бар’єра

пептиди для догляду за зрілою шкірою

Правильно підібраний SPF може стати повноцінною частиною щоденного бʼюті-ритуалу.

SPF, яким вам незручно користовуватися

Найкращий сонцезахисний крем — той, яким ви будете регулярно користуватися. Сьогодні існують десятки форматів, наприклад:

легкі флюїди

гелі

спреї

міст спреї для оновлення захисту

кушони

тоновані засоби

сироватки з SPF

Якщо класичний крем здається занадто щільним або залишає білий слід, варто знайти іншу текстуру, бо ідеальний SPF — не той, який стоїть на полиці, а той, який ви наносите щодня.

Сонцезахист — це не страх перед сонцем, а турбота про шкіру на роки вперед. Навіть найдрібніші помилки можуть зменшити ефективність SPF. Водночас виправити ці звички дуже просто.

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