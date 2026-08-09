Що не можна змивати в унітаз: ці помилки можуть дорого коштувати

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Унітаз призначений для відведення стічних вод, людських випорожнень і туалетного паперу. Однак багато людей використовують його як своєрідне сміттєве відро та змивають туди вологі серветки, ватні диски, волосся або навіть залишки їжі.

Про це повідомляє egeszsegkalauz.hu.

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На перший погляд може здаватися, що вода легко забирає такі предмети. Насправді вони здатні накопичуватися в трубах, утворювати засмічення та створювати проблеми не лише в окремій квартирі, а й у всій каналізаційній системі.

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Вологі серветки — одна з головних проблем

Особливо небезпечними для каналізації є вологі серветки. Навіть якщо на упаковці зазначено, що їх можна змивати в туалет, вони зазвичай не розчиняються у воді так само швидко, як звичайний туалетний папір.

Синтетичні волокна можуть застрягати в трубах і поступово накопичувати інше сміття та жир. У результаті формуються великі затори, які здатні повністю перекрити каналізаційний потік.

Що ще категорично не варто змивати

До смітника, а не в унітаз, мають потрапляти:

вологі серветки;

ватні диски та ватні палички;

паперові рушники й кухонні серветки;

волосся;

зубна нитка;

жувальна гумка;

підгузки;

засоби жіночої гігієни;

пластирі та бинти;

котячий наповнювач;

сигаретні недопалки;

маски та інші засоби захисту.

Також не варто змивати в каналізацію залишки їжі. Вони можуть накопичуватися в трубах разом з іншими відходами та спричиняти засмічення.

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Чому не можна виливати в унітаз олію

Окрема проблема — кулінарний жир та олія. Люди іноді виливають їх у каналізацію, вважаючи, що гаряча вода допоможе змити жир.

Однак після охолодження олія може осідати на стінках труб. На цей шар легко налипають волосся, залишки їжі та інші забруднення, через що поступово формується серйозний затор.

Використану олію радять охолодити, перелити в герметичну ємність і утилізувати відповідно до місцевих правил.

Ліки також не можна змивати в туалет

Ще одна поширена помилка — викидати в унітаз прострочені або непотрібні медикаменти.

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Деякі діючі речовини можуть потрапляти у водойми, оскільки очисні споруди не завжди здатні повністю їх видалити. Це може негативно впливати на водні екосистеми.

Тому непотрібні ліки варто здавати до спеціальних пунктів збору, якщо такі доступні у вашому населеному пункті.

Чим небезпечне засмічення

Спочатку проблема може проявлятися лише повільним відходженням води. Згодом можуть з’явитися неприємний запах, підняття рівня води або повне перекриття стоку.

У багатоквартирних будинках наслідки можуть бути ще серйознішими. Засмічення спільного стояка здатне вплинути одразу на кілька квартир і призвести до значних витрат на ремонт.

Крім того, неправильна утилізація відходів створює екологічні ризики: синтетичні матеріали можуть сприяти потраплянню мікропластику у воду, а хімічні речовини та залишки медикаментів — забруднювати водні екосистеми.

Просте правило допоможе уникнути проблем

Найпростіший спосіб захистити каналізацію — поставити невелике відро для сміття поруч з унітазом і не використовувати його як спосіб утилізації відходів.

Фахівці наголошують: якщо ви не впевнені, чи можна щось змивати в унітаз, краще викинути це у смітник. Це допоможе уникнути засмічень, зайвих витрат на ремонт і водночас зменшить навантаження на каналізаційну систему та довкілля.

Раніше ми писали, що дренажні мухи — це маленькі пухнасті комахи, які часто з’являються біля раковини чи душового зливу через вологу та органічні відкладення в трубах. Вони майже не становлять небезпеки для людини, однак швидко розмножуються, якщо не усунути причину їхньої появи. Щоб позбутися мушок, радять ретельно очистити злив і промити його гарячою водою, а за потреби скористатися спеціальним ферментним засобом. Для профілактики потрібно регулярно чистити труби, не допускати застою води та встановити сіточки на зливи

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