«Ми щоденно є ціллю»: у Німеччині поскаржилися на гібридну війну іноземних держав

Німеччина / © pixabay.com

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Після інциденту з безпілотником, начиненим вибухівкою, біля українського літака Ан-124, у Німеччині заявили про щоденні атаки гібридної війни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

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Однак він не розкрив, яка країна веде гібридну боротьбу проти Німеччини. Він заявив, що іноземні держави хочуть підкорити ФРН політично та соціально, розпалюючи страх.

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«Ми — не у стані війни, але ми щоденно є ціллю гібридної війни. Шпигунство, саботаж, кібератаки або таємні операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або завдання прямої шкоди, є постійною реальністю», — сказав він.

Після того, як в аеропорту східної Німеччини було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, деякі німецькі законодавці звинуватили Росію у цьому.

Дрон із вибухівкою біля Ан-124 — що відомо

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле біля вантажних літаків Antonov виявили дрон із вибуховим пристроєм. МЗС України запевнило, що українські борти не пошкоджені, а ніхто не постраждав.

За припущеннями журналістів та експертів, цей інцидент може бути пов’язаний із діяльністю російських диверсійних груп, які діють на території Європи.

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