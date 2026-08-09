Коли в України з’являться власні перехоплювачі балістики: відповідь Fire Point

Коли Україна матиме власні перехоплювачі балістики / © Денис Штілерман

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Уже наступного року Україна матиме власний перехоплювач балістики від компанії Fire Point. Заяви низки медіа про «закрите над Україною небо до кінця місяця» є фейком.

Про це повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в X.

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Коли Україна зможе збивати балістику власними ракетами

Денис Штілерман відреагував на низку повідомлень у медіа, які писали, що впродовж серпня ракети Fire Point нібито мають закрити небо над Україною. За словами Штілермана, це є фейком.

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«Компанія Fire Point ніколи не робила заяв про „закрите над Україною небо до кінця місяця“. Новина, яку поширюють окремі українські ЗМІ, — повний фейк. Очікуємо, що редакції негайно спростують недостовірну інформацію».

У відповідь на запит аудиторії він повідомив, що запуск української антибалістики запланований на середину 2027 року.

«Станом на зараз завершено перший кластер робіт з інтеграції в межах проєкту Freyja. Попереду великий і технологічно складний етап — об’єднання всіх компонентів у єдиний комплекс», — пише Штілерман.

Після об’єднання компонентів новітня система ППО має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні ракети.

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Чи здатна Україна створити ядерну зброю

Нагадаємо, Україна має технічні можливості для створення ядерної зброї, проте утримується від цього кроку заради дотримання міжнародних зобов’язань.

Таку думку висловив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. За його словами, розробка такої зброї є відносно простим процесом і потребує лише відповідного політичного рішення, а чинне керівництво держави поки що дотримується статусу, взятого в обмін на міжнародні гарантії безпеки.

Штілерман наголосив, що Україні не варто зважати на ядерні погрози Росії, оскільки постійний страх цього фактора гарантує програш і змушує відступати під тиском. За його словами, воювати потрібно так, ніби цього ресурсу у супротивника немає.

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