Навіть сірі та старі шкарпетки будуть ідеально білими без хімії: додайте це під час прання

Як відбілити шкарпетки без агресивної хімії / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Білі шкарпетки мають одну неприємну особливість: вони поступово втрачають свій колір. Особливо швидко це стає помітним на п’ятах і носках, де накопичуються пил, піт, шкірний жир та інші забруднення. Згодом тканина стає сірою чи жовтуватою, і звичайний пральний порошок уже не повертає їй колишньої білизни. Але для цього не обов’язково купувати дорогі відбілювачі. Простий засіб можна знайти практично в будь-якій аптеці.

Чим допоможе звичайний перекис водню

Йдеться про 3% перекис водню. Його використовують не лише для лікувальних потреб: завдяки окиснювальним властивостям він також може допомагати освітлювати плями та посірілу білу тканину.

Реклама

Для шкарпеток це особливо зручно, адже засіб не потрібно шукати у спеціалізованих магазинах. Він недорогий, а невеликої кількості вистачає на багато процедур.

Реклама

Як відбілити старі шкарпетки

Перед пранням покладіть білі шкарпетки в таз із теплою водою. Додайте приблизно 100–150 мл 3% перекису водню та залиште речі на 30-60 хвилин. Якщо шкарпетки дуже забруднені, особливу увагу варто приділити п’ятам і носкам. Після замочування їх можна злегка потерти руками, а потім перекласти до пральної машини.

Далі виперіть шкарпетки зі звичайним пральним засобом відповідно до рекомендацій. Для сірих речей процедуру можна повторити, але не варто намагатися отримати результат за рахунок надмірної кількості засобу.

Перекис також можна використовувати безпосередньо під час машинного прання: сучасні рекомендації з догляду за білизною допускають додавання 3% перекису до барабану.

Чому шкарпетки стають сірими

Проблема часто не в самому пральному порошку. Шкарпетки постійно контактують зі шкірою, взуттям і підлогою, тому на тканині накопичуються органічні забруднення. Якщо прати їх разом із кольоровими речами, додатково виникає ризик перенесення барвника. Саме тому білі шкарпетки краще сортувати окремо та не змішувати з темною білизною.

Реклама

Важливо також не чекати, поки тканина стане майже сірою. Свіжі плями та забруднення видалити значно простіше, ніж старий наліт.

Маленький секрет для кращого результату

Перед замочуванням шкарпетки бажано прополоскати у воді, щоб змити поверхневий пил. Перекис у такому разі краще контактуватиме саме із забрудненнями, які потрібно освітлити.

Для сильно забруднених ділянок можна окремо нанести невелику кількість 3% перекису, залишити приблизно на 10 хвилин, а потім випрати. Такий спосіб особливо доречний для плям органічного походження.

Що робити не варто

Не потрібно змішувати перекис із іншими агресивними засобами для чищення. Зокрема, його не можна поєднувати з оцтом, оскільки така комбінація може утворювати подразнювальну та корозійну речовину.

Реклама

Також перед використанням варто перевірити етикетку виробу. Перекис має освітлювальні властивості, тому його не слід бездумно застосовувати на кольорових або делікатних тканинах.

Новини партнерів