“Тут я почуваюся королем світу”: історія пенсіонера, який переїхав із Мальйорки до Таїланду

Таїланд / © pixabay.com

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Іспанець Рафаель Руїс не міг комфортно жити на свою пенсію на Мальорці та часто залишався практично без грошей ще до кінця місяця. Зрештою чоловік вирішив кардинально змінити життя і перебрався до Таїланду, де його щомісячні витрати на житло становлять близько 100 євро.

Про це пише Startlap.

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За словами Рафаеля, на Мальорці його пенсія становила приблизно 1250 євро. Після оплати оренди, комунальних послуг, продуктів та інших необхідних витрат коштів майже не залишалося.

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Особливо складним для чоловіка був кінець місяця. Приблизно до 25-го числа гроші нерідко вже закінчувалися, тому йому доводилося чекати на наступну пенсійну виплату.

Фінансові труднощі впливали не лише на його побут. Рафаель дедалі рідше виходив з дому, уникав зустрічей із людьми та поступово ізолювався від соціального життя.

Тоді чоловік вирішив залишити Іспанію та почати новий етап у Таїланді.

«В Іспанії є пенсіонери, які накопичили багато грошей, але все одно дуже сумні. У мене немає ні копійки заощаджень, але я почуваюся королем світу», — розповів він.

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Життя в Таїланді виявилося зовсім іншим

Після переїзду Рафаель, за його словами, відчув суттєву різницю у вартості життя. На житло він витрачає близько 100 євро на місяць, а після основних витрат у нього ще залишаються гроші.

Тепер пенсіонер може дозволити собі відвідувати ресторани, організовувати різні активності та більше спілкуватися з людьми. Йому вже не доводиться постійно підраховувати, скільки коштів залишилося до наступної виплати.

Для Рафаеля саме ця можливість вільно розпоряджатися грошима і є справжнім багатством.

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Водночас чоловік наголошує, що переїзд змінив не лише його фінансове становище. Нове життя допомогло йому вийти із соціальної ізоляції, знайомитися з людьми та знову сприймати повсякденність як пригоду.

Що варто врахувати перед переїздом

Історія Рафаеля демонструє, чому країни Південно-Східної Азії можуть приваблювати європейських пенсіонерів із невисокими доходами. У деяких із них витрати на житло, харчування та повсякденні потреби можуть бути нижчими, ніж у популярних європейських напрямках.

Однак переїзд за кордон має й практичні нюанси. Перед зміною країни проживання потрібно врахувати вимоги до візи, медичне страхування, податкові правила, мовний бар’єр, а також відстань до родини.

Окреме питання — медична допомога. Без належного страхування серйозне захворювання або дороге лікування за кордоном може суттєво вплинути на бюджет.

Для Рафаеля переїзд, за його словами, виправдав себе: якщо на Мальорці він почувався обмеженим фінансовими обставинами, то в Таїланді знову відчув свободу.

За даними Global Retirement Index 2026 від International Living, Таїланд увійшов до десятки привабливих країн для життя на пенсії та посів дев’яте місце. Перше місце в цьому рейтингу посіла Греція, далі розташувалися Панама, Коста-Рика, Португалія та Мексика.

Водночас інший рейтинг — Global Retirement Index 2025 від Natixis — оцінює країни за дещо іншими критеріями. Його лідером стала Норвегія, а до трійки також увійшли Ірландія та Швейцарія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські пенсіонери, які проживають за кордоном, також мають дотримуватися певних вимог, аби не втратити виплати. Пенсійний фонд України наголошує, що громадянам, які перебувають за межами країни, потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію. У 2026 році зробити це необхідно до 31 грудня. Якщо ідентифікацію пройти вчасно, виплату пенсії продовжать і наступного року.

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