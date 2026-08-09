- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 2461
- Час на прочитання
- 1 хв
Мікропластик виявили у всіх досліджених артеріях — вчені б’ють на сполох
Мікропластик виявили в артеріях людини: дослідження показало можливий зв’язок із серцевими хворобами.
17 зразків людських артерій, які вчені дослідили після операцій, містили мікропластик. В артеріях із жировими бляшками його було приблизно вдвічі більше.
Про це пише видання Science alert.
Дослідження провели науковці зі Столичного медичного університету Китаю. Вони проаналізували зразки коронарних, сонних і аортальних артерій, узятих під час хірургічних втручань. Мікропластик виявили в кожному із 17 зразків, а його концентрація в тканинах артерій була вищою, ніж раніше фіксували в крові.
Найчастіше в тканинах знаходили поліетилентерефталат (PET) — він становив 73,7% усіх виявлених пластикових частинок. Цей матеріал використовують для виробництва пластикових пляшок, упаковки для харчових продуктів і синтетичного одягу.
Учені наголошують, що поки не можна стверджувати, що саме мікропластик спричиняє атеросклероз або підвищує ризик інфаркту чи інсульту. На результати могли вплинути й відмінності між різними типами артерій.
Як мікропластик потрапляє до організму
Науковці припускають, що люди отримують мікропластик кількома шляхами одночасно:
через їжу
через питну воду
під час вдихання повітря
Після цього найдрібніші частинки можуть проникати у кровотік і накопичуватися в тканинах судин.
Раніше повідомлялося, що чай, який щодня п’ють мільярди людей, може містити мікропластик. Дослідники з’ясували, що значна частина частинок потрапляє з пакетиків.