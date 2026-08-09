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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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2461
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Мікропластик виявили у всіх досліджених артеріях — вчені б’ють на сполох

Мікропластик виявили в артеріях людини: дослідження показало можливий зв’язок із серцевими хворобами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Крихітні частинки пластику були присутні у всіх зразках судин

Крихітні частинки пластику були присутні у всіх зразках судин / © iStock

17 зразків людських артерій, які вчені дослідили після операцій, містили мікропластик. В артеріях із жировими бляшками його було приблизно вдвічі більше.

Про це пише видання Science alert.

Дослідження провели науковці зі Столичного медичного університету Китаю. Вони проаналізували зразки коронарних, сонних і аортальних артерій, узятих під час хірургічних втручань. Мікропластик виявили в кожному із 17 зразків, а його концентрація в тканинах артерій була вищою, ніж раніше фіксували в крові.

Найчастіше в тканинах знаходили поліетилентерефталат (PET) — він становив 73,7% усіх виявлених пластикових частинок. Цей матеріал використовують для виробництва пластикових пляшок, упаковки для харчових продуктів і синтетичного одягу.

Учені наголошують, що поки не можна стверджувати, що саме мікропластик спричиняє атеросклероз або підвищує ризик інфаркту чи інсульту. На результати могли вплинути й відмінності між різними типами артерій.

Як мікропластик потрапляє до організму

Науковці припускають, що люди отримують мікропластик кількома шляхами одночасно:

  • через їжу

  • через питну воду

  • під час вдихання повітря

Після цього найдрібніші частинки можуть проникати у кровотік і накопичуватися в тканинах судин.

Раніше повідомлялося, що чай, який щодня п’ють мільярди людей, може містити мікропластик. Дослідники з’ясували, що значна частина частинок потрапляє з пакетиків.

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