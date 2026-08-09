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Вибух біля кордону з Україною: у Молдові впав бойовий дрон і спалахнула пожежа
На місці падіння молдовські правоохоронці виявили уламки бойового безпілотника, фахівці повинні встановити його тип.
У неділю, 9 серпня, у Молдові поблизу села Крокмаз, що розташоване неподалік українського кордону, впав безпілотник, після чого сталася пожежа рослинності.
Про це повідомило видання NewsMaker.md із посиланням на поліцію району Штефан-Воде.
За даними правоохоронців, повідомлення про потужний вибух у районі Крокмаза надійшло приблизно о 13:20. Після падіння невідомого об’єкта загорілася рослинність.
«За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти бойового безпілотника», — повідомили у поліції. Правоохоронці зазначили, що внаслідок падіння апарата та займання ніхто не постраждав.
На місце події направили фахівців відділу вибухових речовин і технічної експертизи поліції. Вони мають провести візуальний огляд уламків, а згодом — спеціалізовану експертизу, щоб встановити тип безпілотника, причини вибуху та обставини його падіння.
У поліції також повідомили, що всі спеціалізовані підрозділи прибули до району інциденту для встановлення деталей події та ліквідації пожежі.
Село Крокмаз розташоване у Штефан-Водському районі Молдови приблизно за 70 кілометрів від Одеси. У той самий день Одеса та область перебували під масованою повітряною атакою російської окупаційної армії.
Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах, є постраждалі.