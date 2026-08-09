Вибух біля кордону з Україною: у Молдові впав бойовий дрон і спалахнула пожежа

Вибух від падіння безпілотника. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

У неділю, 9 серпня, у Молдові поблизу села Крокмаз, що розташоване неподалік українського кордону, впав безпілотник, після чого сталася пожежа рослинності.

Про це повідомило видання NewsMaker.md із посиланням на поліцію району Штефан-Воде.

Реклама

За даними правоохоронців, повідомлення про потужний вибух у районі Крокмаза надійшло приблизно о 13:20. Після падіння невідомого об’єкта загорілася рослинність.

Реклама

«За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти бойового безпілотника», — повідомили у поліції. Правоохоронці зазначили, що внаслідок падіння апарата та займання ніхто не постраждав.

На місце події направили фахівців відділу вибухових речовин і технічної експертизи поліції. Вони мають провести візуальний огляд уламків, а згодом — спеціалізовану експертизу, щоб встановити тип безпілотника, причини вибуху та обставини його падіння.

У поліції також повідомили, що всі спеціалізовані підрозділи прибули до району інциденту для встановлення деталей події та ліквідації пожежі.

Село Крокмаз розташоване у Штефан-Водському районі Молдови приблизно за 70 кілометрів від Одеси. У той самий день Одеса та область перебували під масованою повітряною атакою російської окупаційної армії.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах, є постраждалі.

Новини партнерів