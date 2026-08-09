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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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105
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На Одещині обмежили проїзд до деяких КПП на кордоні з Молдовою

На Одещині тимчасово не працюватимуть окремі пункти пропуску. Причина — наслідки російських ударів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Один КПП працює лише на в'їзд до Молдови

Один КПП працює лише на в'їзд до Молдови

На Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили у ДПСУ.

«Унаслідок ворожих ударів РФ наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси „Одеса–Рені“. Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Одесу балістичними ракетами та дронами. Відомо про шістьох постраждалих, пошкодження будинків, авто та інфраструктури.

За повідомленнями місцевих жителів, після атаки в окремих районах Одеси виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням. Також повідомлялося про проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом.

Російські війська атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: «Іскандер-М/С-400», Онікс та Х-31П із акваторії Чорного моря. Кілька ракет не досягли цілей.

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