ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области ограничили проезд в некоторые КПП на границе с Молдовой

В Одесской области временно не будут работать отдельные пункты пропуска. Причина — последствия российских ударов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Один КПП работает только на въезд в Молдову

Один КПП работает только на въезд в Молдову

В Одесской области ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в ГНСУ.

«В результате вражеских ударов РФ пока временно ограничено движение на отдельном участке трассы „Одесса–Рени“. Поэтому невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия ночью атаковала Одессу баллистическими ракетами и дронами. Известно о шести пострадавших, повреждении домов, авто и инфраструктуре.

По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и с Интернетом.

Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie