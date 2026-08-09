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- Украина
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В Одесской области ограничили проезд в некоторые КПП на границе с Молдовой
В Одесской области временно не будут работать отдельные пункты пропуска. Причина — последствия российских ударов.
В Одесской области ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой.
Об этом сообщили в ГНСУ.
«В результате вражеских ударов РФ пока временно ограничено движение на отдельном участке трассы „Одесса–Рени“. Поэтому невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы», — говорится в сообщении.
Напомним, Россия ночью атаковала Одессу баллистическими ракетами и дронами. Известно о шести пострадавших, повреждении домов, авто и инфраструктуре.
По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и с Интернетом.
Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.