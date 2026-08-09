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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ситуация в Одессе после атаки: исчез свет, перебои с водой и Интернетом (обновлено)

Свет отсутствует в части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

В части Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Речь идет о части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за ночной российской атаки временно приостановили движение электротранспорта, уточнили в горсовете.

В ОВА уточнили, что в результате массированной атаки врага по Одесщине повреждение энергетической инфраструктуры.

«В настоящее время в части Одессы и Одесского района фиксируются отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Также в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей воды и мобильной связью», — добавил Олег Кипер.

Во все районы города организован подвоз технической воды. Также работают бюветы.

Атака по Одессе 9 августа — что известно

В ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах, есть пострадавшие.

В центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме и горели рядом автомобили. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1000 кв. м. По другому адресу горели два частных жилых дома.

Российские войска в ночь на воскресенье, 9 августа, атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.

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