- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2591
- Время на прочтение
- 1 мин
Ситуация в Одессе после атаки: исчез свет, перебои с водой и Интернетом (обновлено)
Свет отсутствует в части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.
В части Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Речь идет о части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Из-за ночной российской атаки временно приостановили движение электротранспорта, уточнили в горсовете.
В ОВА уточнили, что в результате массированной атаки врага по Одесщине повреждение энергетической инфраструктуры.
«В настоящее время в части Одессы и Одесского района фиксируются отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Также в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей воды и мобильной связью», — добавил Олег Кипер.
Во все районы города организован подвоз технической воды. Также работают бюветы.
Атака по Одессе 9 августа — что известно
В ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах, есть пострадавшие.
В центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме и горели рядом автомобили. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1000 кв. м. По другому адресу горели два частных жилых дома.
Российские войска в ночь на воскресенье, 9 августа, атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.