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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 9 серпня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто витрачати сили, яких цього дня й так буде небагато, на суєту, плітки, сварки та суперечки; також не варто переоцінювати свої можливості — це може призвести до необдуманих і необачних вчинків.
Символ дня: болото.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.
Щасливі камені дня: хризопраз, жадеїт, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: хвороби цього дня починаються раптово і становлять серйозну загрозу для організму, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: харчуватися слід помірковано, замінивши м’ясо рибою та рослинною їжею.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона може принести щастя та радість.
Дачні роботи дня: можна боротися зі шкідниками та обробляти ґрунт.
Магія та містика дня: можна очищати навколишній простір і власну ауру, а також позбавлятися від негативних «прив’язок».
Денні сни: сни цієї ночі можуть попереджати про небезпеку.
Табу дня: не рекомендується робити великі закупи — вони виявляться бракованими.
Цитата дня: «Великі обіцянки підривають довіру» (Горацій).
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