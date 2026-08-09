У Кракові затримали чоловіка, який ображав українців: яке покарання йому загрожує

Наручники / © Unsplash

Реклама

У Кракові поліція затримала 39-річного місцевого жителя, який, за даними правоохоронців, ображав двох громадян України. Чоловік сам прийшов до відділку поліції.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на польське інформагентство PAP.

Реклама

Інцидент стався 5 серпня на вулиці Полонійній у Кракові. За інформацією поліції, чоловік вигукував образливі та нецензурні слова на адресу 19-річної українки та 23-річного українця. Потерпілі звернулися до правоохоронців, а відео конфлікту згодом поширилося у Мережі.

Реклама

Як повідомила представниця поліції Кракова Ельжбета Знаховська-Битнар, увечері 7 серпня підозрюваний сам з'явився до поліцейського відділку. Його затримали для проведення слідчих та процесуальних дій. Після цього чоловіка мають доправити до прокуратури, де йому можуть висунути обвинувачення.

Провадження стосується образи людини на національному ґрунті. За такий злочин Кримінальний кодекс Польщі передбачає до трьох років позбавлення волі.

Раніше Генеральне консульство України у Кракові засудило інцидент і заявило, що перебуває у контакті з польськими компетентними органами. Дипломати наголосили на неприпустимості проявів агресії, ксенофобії та дискримінації за національною ознакою.

Нагадаємо, у Варшаві біля торговельного центру троє невідомих підлітків напали на 14-річного українця Назара, ображали його за національність та розпилили на хлопця пекучу речовину. Унаслідок нападу українець отримав опіки обличчя та вуха і був госпіталізований.

Реклама

Новини партнерів