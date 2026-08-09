В Кракове задержан мужчина, который оскорблял украинцев: какое наказание ему грозит

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В Кракове полиция задержала 39-летнего местного жителя, который, по данным правоохранителей, обижал двух граждан Украины . Муж сам пришел в отделение полиции.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на польское информагентство PAP.

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Инцидент произошел 5 августа на улице Полонийной в Кракове. По информации полиции, мужчина восклицал обидные и нецензурные слова в адрес 19-летней украинки и 23-летнего украинца. Потерпевшие обратились к стражам порядка, а видео конфликта впоследствии распространилось в Сети.

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Как сообщила представитель полиции Кракова Эльжбета Знаховская-Битнар, вечером 7 августа подозреваемый сам явился в полицейский участок. Он был задержан для проведения следственных и процессуальных действий. После этого мужчина должен быть доставлен в прокуратуру, где ему могут предъявить обвинения.

Производство касается образа человека на национальной почве. За такое преступление Уголовный кодекс Польши предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее Генеральное консульство Украины в Кракове осудило инцидент и заявило, что находится в контакте с польскими компетентными органами. Дипломаты отметили недопустимость проявлений агрессии, ксенофобии и дискриминации по национальному признаку.

Напомним, в Варшаве возле торгового центра трое неизвестных подростков напали на 14-летнего украинца Назара, оскорбляли его за национальность и распылили на парня жгучее вещество. В результате нападения украинец получил ожоги лица и уши и был госпитализирован.

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